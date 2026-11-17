Lina Tejeiro volvió a llamar la atención de sus seguidores, esta vez al compartir imágenes inéditas del crecimiento de su primer hijo, Gael. La actriz publicó un emotivo mensaje en el que expresó cómo ha vivido sus primeros dos meses de maternidad, una etapa que ha generado numerosas reacciones en redes sociales.

El video de Lina Tejeiro con su hijo Gael

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Durante la noche del lunes 16 de noviembre, la actriz publicó en su cuenta oficial de Instagram un video dedicado a su hijo, con motivo de sus primeros dos meses de vida.



En la publicación recopiló diferentes momentos junto al pequeño, en los que mostró algunas de las experiencias que ha vivido desde su nacimiento y cómo ha cambiado su cotidianidad con la llegada de Gael.



“Dos meses trasnochando, entregándote absolutamente todo de mí: mi tiempo, mis días, mis noches y todo lo que sea necesario para que nunca te falte nada, para que nunca te falte yo”, escribió Lina en sus redes sociales.

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¿Qué se puede ver en el video de Lina Tejeiro?

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A lo largo del video se observa cómo la actriz acaricia las manos y las mejillas de su bebé, además de mostrar algunos detalles de su cabeza, que luce rapada, a diferencia del cabello más largo que tenía durante sus primeras semanas de vida.

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Como ha ocurrido desde el nacimiento de su primogénito, Tejeiro evitó mostrar el rostro del niño de manera frontal. Esta decisión responde a su intención de proteger su privacidad y mantenerlo alejado de los comentarios y la exposición que pueden surgir en las redes sociales, tal como explicó en una entrevista con Laura Tobón.

La reflexión de Lina Tejeiro a los dos meses del nacimiento de Gael

Junto con el material audiovisual, la protagonista de Nuevo rico, nuevo pobre compartió una reflexión sobre la experiencia personal que atraviesa. En sus palabras, expresó el profundo amor que siente por su hijo y reconoció cómo la maternidad ha transformado su vida cotidiana.

“Dos meses en los que me lleno de amor cuando me miras fijamente mientras comes, cuando tus pequeñas manos me buscan y cuando tus sonrisas me derriten el alma”, se puede leer en el mensaje.

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Asimismo, la creadora de contenido hizo referencia a diferentes experiencias del cuidado de su bebé, como los momentos de alimentación y las muestras de cariño que recibe de Gael. Estas escenas reflejan la cercanía que han construido durante sus primeros meses juntos.

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La publicación generó numerosas reacciones entre los seguidores de la actriz. Mientras algunos usuarios dejaron emoticones de corazones y mensajes de cariño, otros manifestaron su interés por conocer el rostro del pequeño.

Entre los comentarios que se pueden leer en la publicación están: “Muero de amor viéndote disfrutar de la mejor etapa de nosotras las mujeres, la maternidad” y “Enamorada de ustedes 2”, y más mensajes que muestran la felicidad de sus seguidores.

¿Cuándo nació Gael, el hijo de Lina Tejeiro?

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Gael, el primer hijo de Lina Tejeiro, nació el 16 de septiembre de 2026 en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Sin embargo, fue hasta el 20 de septiembre cuando la actriz confirmó públicamente su nacimiento mediante una fotografía compartida en sus redes sociales.

Aunque inicialmente se esperaba que el parto ocurriera a comienzos de octubre, el nacimiento se adelantó por motivos de salud.

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¿Cuándo nació el bebé de Lina Tejeiro? Todo sobre la llegada de Gael y el video de su nacimiento Foto; Redes de Lina Tejeiro

Desde la llegada de su hijo, la actriz decidió reducir la frecuencia de sus publicaciones en redes sociales, concentrándose en esta nueva etapa familiar, el cuidado del pequeño y la gestión de sus proyectos empresariales.