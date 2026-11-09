Lina Tejeiro compartió emotivo momento con su hijo; Greeicy y Laura Tobón reaccionaron

Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir un momento íntimo junto a su hijo, Gael. La publicación generó numerosas reacciones entre los usuarios digitales y varias figuras del mundo del entretenimiento.

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¿Qué video compartió Lina Tejeiro con su hijo?

A través de una historia de Instagram, la actriz mostró cómo es la rutina de baño que comparte con Gael, quien ya supera el primer mes de nacido. En las imágenes se puede apreciar que la creadora de contenido disfruta de estos espacios junto a su bebé.



Durante el video, Lina Tejeiro eligió la canción Sitaku, interpretada por los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía. El tema acompaña la escena y hace referencia a la importancia de disfrutar los pequeños momentos, la compañía y la tranquilidad de tener a una persona especial al lado.

Junto a la publicación, la actriz escribió: «No imaginé que bañarte se convertiría en uno de mis momentos favoritos del día», dejando ver la felicidad que experimenta durante esta etapa de su maternidad.

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Cabe mencionar que, desde que anunció su embarazo, Lina decidió enfocar gran parte de su contenido en redes sociales en esta nueva etapa de su vida. Desde los detalles de cómo vivió la gestación hasta las fotografías y rutinas que comparte con su hijo, sus publicaciones han despertado el interés de sus seguidores, quienes han respaldado esta decisión.

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¿Cómo reaccionaron Laura Tobón y Greeicy Rendón a la publicación de Lina Tejeiro?

El video generó numerosas interacciones en Instagram y llamó la atención de diferentes figuras del entretenimiento, entre ellas Greeicy Rendón y Laura Tobón.

Greeicy, amiga cercana de la actriz, reaccionó a la publicación con el mensaje: “Raji, los amo”. Por su parte, la modelo y presentadora Laura Tobón, quien espera a su segundo hijo, comentó: “Me mu3r0”, acompañado de emoticones que expresaban su emoción.

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A estas reacciones también se sumó la actriz Laura De León, quien dejó varios emoticones afectivos en la publicación. Asimismo, la mamá de Lina Tejeiro, quien ha estado presente durante este proceso, destacó el desempeño de la artista en el cuidado y la atención de Gael.

Mensaje de Greeicy Rendón a Lina Tejeiro Foto: imagen tomada de redes sociales

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Por otro lado, cabe recordar que Lina ha decidido mantener cierta reserva sobre algunos aspectos de su vida familiar, especialmente aquellos relacionados con el padre de su hijo. La actriz ha manifestado que asumirá su maternidad como madre soltera, por lo que las publicaciones que comparte sobre esta nueva etapa despiertan un especial interés entre sus seguidores.

Mientras tanto, sus seguidores continúan enviándole mensajes de felicitación y cariño, a la espera de los nuevos momentos de su maternidad que decida compartir.