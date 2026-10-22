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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Inesperado reclamo de Ignacio Baladán a La Segura; encendió rumores sobre un segundo bebé

Inesperado reclamo de Ignacio Baladán a La Segura; encendió rumores sobre un segundo bebé

El uruguayo sorprendió a sus seguidores con una respuesta que no pasó desapercibida y puso sobre la mesa los planes familiares de la pareja, especialmente por las dudas de la influenciadora.

Ignacio Baladán y La Segura mirando con sorpresa la pantalla de una computadora portátil en una habitación
Ignacio Baladán sorprendió a sus seguidores al responder un mensaje de La Segura, encendiendo rumores sobre la llegada de un segundo bebé
Foto: @la_segura
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Ignacio Baladán sorprendió a sus seguidores con un comentario dirigido a su esposa, la influencer Natalia Segura, conocida como La Segura. Durante una dinámica de preguntas en Instagram, él habló sobre la posibilidad de tener una niña y dejó ver que el tema también está entre sus inquietudes.

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¿Qué le dijo Ignacio Baladán a La Segura sobre tener una niña?

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La respuesta surgió luego de que un internauta le preguntara cuándo llegaría la pequeña a la familia. Sin rodeos, el uruguayo contestó: “¿Pa cuándo la niña? Lo mismo le pregunto yo a mi mujer”. Sus palabras llamaron la atención de quienes siguen de cerca la vida familiar de la pareja.

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El comentario de Ignacio dejó claro que la posibilidad de tener otro hijo sigue presente en la conversación familiar. Su respuesta fue interpretada por varios usuarios como un reclamo en tono de humor hacia Natalia, con quien ya tiene un hijo, Lucca.

La creadora de contenido reposteó el video en sus historias de Instagram y acompañó la grabación con emojis de caritas llorando y sonriendo. Su reacción despertó comentarios entre los seguidores, interesados en conocer si la pareja contempla ampliar la familia.

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Lucca nació en abril de 2025 y desde entonces sus padres comparten distintos momentos de su crianza con sus comunidades en redes sociales. La llegada de una niña sería una nueva posibilidad para ambos, aunque sus declaraciones anteriores muestran que la decisión no resulta tan sencilla para la influenciadora.

¿La Segura quiere tener más hijos?

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La pareja ya había hablado sobre la posibilidad de tener dos hijos, aunque meses atrás La Segura expresó sus dudas sobre volver a quedar embarazada debido a las dificultades de salud que atravesó tras convertirse en mamá.

Durante una transmisión en vivo, la caleña habló sobre esta situación y explicó cómo sus molestias físicas influyen en su experiencia como madre: “La verdad por el tema de mi salud no sé si tendría otro hijo (...). Me frustra no poder hacer muchas cosas con mi hijo”.

En ese mismo espacio, la influenciadora reconoció que su decisión podía cambiar con el tiempo. “Así que no sé, si me preguntan en este momento, sería madre solo de mi baby Lucca, pero mañana no lo sé”, agregó, dejando claro que no tenía una decisión definitiva sobre otro embarazo.

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En una reciente dinámica de preguntas y respuestas, Natalia volvió a hablar sobre la posibilidad de tener otro bebé y explicó que su motivación no sería vivir nuevamente la maternidad, sino pensar en la compañía que tendría su hijo al crecer:

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“No sé si a muchas mamás les pasa, pero yo no quisiera ser mamá por segunda vez por mí, sino por mi hijo, no es que yo me muera por ser mamá de nuevo, pero al verlo tan feliz en compañía, sería incapaz de dejarlo solo”, comentó en un video grabado dentro de su carro.

También llamó la atención de sus seguidores al afirmar que: “los hijos únicos nunca extrañan lo que no tuvieron”, una frase que reavivó la conversación sobre un segundo bebé, aunque la pareja no anunció un nuevo embarazo y la llegada de una niña sigue sin confirmarse.

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