Lina Tejeiro muestra cómo luce su figura un mes después del nacimiento de Gael

Lina Tejeiro volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez por una fotografía en la que mostró cómo luce su figura a un mes del nacimiento de su hijo, Gael. En las últimas semanas, la actriz ha compartido con sus seguidores algunos detalles de su experiencia como mamá primeriza.

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La imagen que compartió Lina Tejeiro en sus redes sociales

En la noche del lunes 19 de octubre, la actriz publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece frente a un espejo, aparentemente en el baño de su casa.



En la fotografía, Lina Tejeiro luce prendas deportivas y deja ver su silueta tras cumplir cuatro semanas de posparto. Además, aparece sin maquillaje y en un ambiente cotidiano.

La publicación generó reacciones entre sus seguidores, algunos de los cuales comentaron sobre su apariencia física y los cambios que ha experimentado después del nacimiento de su primer hijo. Sin embargo, la imagen no confirma si la actriz retomó sus rutinas de ejercicio.

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Lina Tejeiro compartió su figura a un mes del nacimiento de su hijo Foto: imagen de redes sociales

¿Cuándo nació el primer hijo de Lina Tejeiro?

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Gael nació el pasado 16 de septiembre. La actriz mantuvo la noticia en reserva durante los primeros días y confirmó el nacimiento de su hijo cuatro días después, mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

En aquella ocasión, compartió una fotografía tomada desde la camilla del hospital, en la que aparece con el recién nacido en brazos. Desde entonces, Lina Tejeiro ha compartido algunos momentos de esta nueva etapa de su vida, aunque ha mantenido cierta reserva sobre los detalles de su maternidad.

Una de las preguntas recurrentes entre sus seguidores es si la actriz mostrará el rostro de Gael. Por ahora, ha permitido conocer pequeños detalles del bebé sin revelar completamente su identidad.

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Recientemente, publicó un video en el que se observa al pequeño durmiendo tranquilamente, vestido con un pijama enterizo. En las imágenes se alcanza a apreciar su cabello corto y claro.

Asimismo, durante la celebración de su cumpleaños número 35, la actriz compartió fotografías junto a su hijo, mostrando algunos momentos de esta nueva etapa personal y de su experiencia como mamá primeriza.

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¿Lina Tejeiro fue hospitalizada tras el nacimiento de Gael?

Además de compartir detalles de su maternidad, Lina Tejeiro habló sobre las complicaciones médicas que enfrentó después del nacimiento de su hijo.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, la actriz explicó que el parto estaba programado inicialmente para octubre, pero tuvo que adelantarse y finalmente ocurrió el 16 de septiembre.

Según relató, después del nacimiento de Gael presentó preeclampsia y sus niveles de presión arterial continuaron elevados, por lo que tuvo que permanecer varios días hospitalizada.

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“Por la preeclampsia, porque después de que nació Gael mi tensión seguía muy alta y estaba un poquito difícil de controlar la tensión, entonces tuvieron que dejarme varios días en la clínica para poder recuperarme”, explicó la artista en sus historias de Instagram.