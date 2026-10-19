Lina Tejeiro revela crudos detalles de su parto: “Fue doloroso”

La actriz Lina Tejeiro compartió detalles de la experiencia que vivió durante el nacimiento de su primer hijo, Gael. A través de sus redes sociales, habló sobre cómo fue el parto y respondió preguntas de sus seguidores acerca de esta nueva etapa de su vida.

Uno de los aspectos que más la emocionó fue haber tenido el tipo de parto que deseaba desde el comienzo del embarazo. La actriz contó que siempre imaginó dar a luz por vía vaginal y expresó su alegría por haber cumplido ese anhelo: “Yo me soñaba un parto vaginal y lo tuve”.

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Pese al dolor de las contracciones y a los momentos complejos, la actriz calificó la llegada de su pequeño de forma muy positiva. De hecho, afirmó que: “Fue hermoso, doloroso como todo, pero fue hermoso”.



Asimismo, la colombiana resaltó una buena noticia en medio de este procedimiento; la artista dijo ante sus seguidores un dato clave sobre la atención recibida: “Ni siquiera me hicieron episiotomía”.

¿Por qué debieron adelantar el parto de Lina Tejeiro?

El nacimiento de Gael estaba previsto para el 3 de octubre, pero esto cambió debido a complicaciones de salud. A la semana 35, la actriz presentó fluctuaciones en su presión arterial que obligaron al equipo a realizarle varios exámenes.

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Lina Tejeiro fue diagnosticada con preeclampsia, una condición que llevó a los médicos a adelantar el parto para proteger su salud y la de su bebé. La decisión se tomó de manera inesperada, por lo que la actriz no alcanzó a preparar la pañalera ni a terminar de organizar la habitación de Gael.

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Finalmente, el bebé nació en la madrugada del 16 de septiembre en la semana 37 más tres días de gestación. El recién nacido registró un peso de 3.050 gramos y una estatura de 49 centímetros, con en perfecto estado de salud.

¿Cómo está Gael y cómo vive Lina Tejeiro su maternidad?

Tras el nacimiento, la presión arterial de la actriz permaneció alta y requirió casi ocho días de observación clínica: “Por la preeclampsia, porque después de que nació Gael mi tensión seguía muy alta y estaba un poquito difícil...”.

Aunque la hospitalización se extendió, Gael nació sano y no necesitó ingresar a neonatos. Así lo confirmó Lina Tejeiro en sus redes sociales: “Gael nació bien, estuvo perfecto, sano, o sea, él ni siquiera tuvo que pasar a neonatos... pero siempre estuvo conmigo”.

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En esta primera etapa de la maternidad, Lina Tejeiro cuenta con el apoyo de su mamá y de su círculo cercano. Aunque la llegada de Gael trae nuevos retos en su día a día, la actriz aseguró sentirse tranquila y feliz de vivir esta experiencia junto a su hijo.

Video que puedes ver: Lina Tejeiro ya es mamá: mostró a Gael y reveló detalles de su nacimiento