Lina Tejeiro conmueve a sus seguidores con nuevas fotos de Gael: ¿mostró su carita?

Lina Tejeiro, reconocida por su participación en Padres e hijos y otras producciones televisivas, volvió a llamar la atención en redes sociales. En esta ocasión, la actriz y empresaria compartió nuevas imágenes de su primer hijo, Gael, una publicación que generó numerosas reacciones entre sus seguidores.

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Las imágenes que compartió Lina Tejeiro

La actriz publicó dos fotografías en su perfil personal, en las que mostró algunos detalles de su convivencia con el pequeño. En la primera imagen, únicamente se aprecia la parte superior de la cabeza del bebé, sin revelar por completo su rostro.



Por su parte, la segunda fotografía muestra al recién nacido sujetando con su mano uno de los dedos de la actriz, un gesto afectuoso que despertó múltiples reacciones entre los usuarios. En los últimos días, Tejeiro ha compartido diferentes fotografías y videos relacionados con esta nueva etapa de su vida, en los que muestra algunos momentos de su día a día junto a su hijo.

Gael, quien nació el 16 de septiembre y está próximo a cumplir su primer mes de vida, ha despertado el interés de los seguidores de la actriz desde que ella anunció su embarazo.

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Lina Tejeiro con la mano de Gael Foto: imagen tomada de redes sociales

La postura de Lina Tejeiro sobre mostrar el rostro de su hijo

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Aunque existe expectativa entre sus seguidores por conocer el rostro del bebé, Lina Tejeiro ha optado por mantener su imagen alejada de una exposición pública constante.

Antes del nacimiento de su hijo, la actriz habló sobre este tema en un pódcast y explicó algunos de los motivos detrás de su decisión. Asimismo, en una entrevista con Laura Tobón, la artista señaló que no pretende forzar la aparición de Gael en sus publicaciones habituales en redes sociales.

Según explicó, será el desarrollo de su vida cotidiana el que determine si comparte más imágenes del pequeño y cuándo considera adecuado hacerlo.

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¿Qué más se sabe del hijo de Lina Tejeiro?

Una de las preguntas frecuentes entre los seguidores de la actriz tiene que ver con la identidad del padre de Gael. Sin embargo, Tejeiro no ha revelado públicamente su nombre y ha hablado de su decisión de asumir la maternidad como madre soltera.

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Cabe recordar que Lina Tejeiro confirmó su embarazo el 30 de abril de 2026. En ese momento, manifestó que afrontaba esta nueva etapa con tranquilidad e ilusión. Durante la gestación, la actriz también reveló que había sido diagnosticada con hipertiroidismo. Según explicó, esta condición afectó su bienestar y le ocasionó síntomas como fatiga, somnolencia y dificultades para concentrarse durante sus jornadas laborales.

En ese contexto, Tejeiro se enfocó en sus actividades en redes sociales y se espera que regrese a la televisión.