“Los quiero mucho, familia” es la frase que volvió a poner en conversación a los seguidores de Yeison Jiménez, luego de que se conociera una captura de pantalla de un mensaje enviado por WhatsApp desde el canal oficial del artista.

La publicación fue compartida por sus propios fanáticos y ha despertado interés por tratarse de una de las últimas comunicaciones que se le atribuyen antes del accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, en el que perdió la vida junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

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La aparición de este mensaje se suma a otros contenidos que han salido a la luz sobre las horas previas al siniestro. Videos inéditos, testimonios de campesinos y registros de los últimos lugares que visitó el cantante han permitido conocer nuevos detalles de aquella jornada, quen enlutó elmundo de la música popular.

Yeison Jiménez: así se conoció el mensaje “Los quiero mucho”

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La captura de pantalla del chat comenzó a circular entre los seguidores del cantante, quienes compartieron el contenido a través de redes sociales y de su canal oficial. La frase “Todo por y para ustedes, los quiero mucho, famila” llamó especialmente la atención por el momento en que habría sido enviada y por el vínculo cercano que el artista mantenía con su público.

Aunque el mensaje ha generado numerosas reacciones, la información disponible no precisa a qué hora fue enviado, quiénes lo recibieron ni si se trató de una comunicación dirigida a todos los integrantes del canal. Por eso, más allá de la frase que aparece en la captura, no se conocen detalles adicionales que permitan reconstruir el contexto exacto de esa conversación.

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La publicación se convirtió en otro recuerdo compartido por los fanáticos, que han seguido atentos a cada imagen y testimonio relacionado con los últimos momentos del intérprete de música popular.

último mensaje de Yeison Jiménez por Whastaap

Yeison Jiménez: nuevos videos reconstruyen los minutos del accidente

Cabe recordar que tras su fallecimiento, el programa La Red presentó videos y testimonios de personas que presenciaron el accidente aéreo en Paipa. Según los relatos de campesinos de la zona, desde el despegue de la avioneta hasta el impacto contra el terreno habrían transcurrido cerca de cuatro minutos.

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Los testigos describieron que, poco después de elevarse, la aeronave habría presentado fallas que obligaron a realizar maniobras de emergencia. En uno de los registros se escucha cómo los motores dejan de sonar y, segundos después, se produce el impacto.

Tras la caída también se escucharon varias detonaciones. Los habitantes del sector que intentaron acercarse para prestar ayuda aseguraron que el fuego y las explosiones representaban un riesgo que les impedía llegar hasta la aeronave.

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“Hicimos todo lo posible, pero no se pudo hacer nada”, relató uno de los campesinos ante las cámaras del programa. Otro testigo explicó que las condiciones del lugar no permitían aproximarse sin poner en peligro sus propias vidas.

En la avioneta viajaban Yeison Jiménez y cinco integrantes de su equipo de trabajo. El corto tiempo entre el despegue y el impacto se convirtió en uno de los aspectos centrales de la reconstrucción de los hechos.

Yeison Jiménez tuvo uno de sus últimos encuentros con seguidores en Boyacá

Otro detalle que se conoció sobre la jornada fue la visita del cantante al municipio de Belén, también en Boyacá, horas antes del accidente. Según los testimonios recogidos, el artista entró a una cafetería, compartió con algunas personas y aceptó tomarse fotografías con varias seguidoras.

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Ese encuentro quedó entre los últimos registros conocidos de Yeison Jiménez con vida. La visita, que transcurrió sin mayores protocolos, ahora forma parte de los recuerdos que sus admiradores han compartido después de conocerse su fallecimiento.

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Así, el mensaje de WhatsApp con la frase “Los quiero mucho”, las fotografías tomadas en Belén y los testimonios de quienes presenciaron el accidente se han convertido en nuevas piezas de información sobre las últimas horas del cantante.

Mientras sus seguidores continúan compartiendo estos recuerdos, las autoridades mantienen la investigación sobre el accidente aéreo ocurrido en Paipa. Por ahora, los contenidos difundidos permiten conocer testimonios y momentos previos al impacto, pero no establecen por sí solos las causas de lo sucedido.

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