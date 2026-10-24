Así luce el mural que rinde homenaje a Yeison Jiménez en Manzanares; no se ha terminado

A casi diez meses del fallecimiento de Yeison Jiménez y parte de su equipo de trabajo en un accidente aéreo, su recuerdo sigue presente en Manzanares, Caldas, el municipio donde nació.

Allí comenzó a tomar forma un mural dedicado al cantante de música popular y a su mánager, Jefferson Osorio, una iniciativa que busca destacar su historia, su vínculo con la región y el orgullo que sentía por sus raíces.

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La obra surgió por iniciativa de Horacio Vásquez, un comerciante de la población que quiso rendirles homenaje a ambos.



El proyecto está a cargo del artista Christian Nastar y ya alcanza aproximadamente un 70% de avance. Sin embargo, todavía necesita recursos para completar los detalles finales, por lo que la comunidad ha organizado actividades para recaudar fondos.



Más allá de recordar la trayectoria artística de Yeison Jiménez, el mural busca convertirse en un punto de encuentro para habitantes y visitantes. Su diseño incorpora elementos representativos de Manzanares y una imagen del intérprete acompañada de personas y símbolos importantes en su historia.

Yeison Jiménez: así es el mural que recuerda al cantante en Manzanares

El mural está ubicado frente a la Institución Educativa San Luis Gonzaga, sede relacionada con los años de juventud del artista. El lugar tiene un significado especial, pues allí compartió momentos de su etapa escolar y mantuvo vínculos con personas de su municipio.

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La composición integra paisajes de Manzanares, la basílica de San Antonio y el cerro de Guadalupe, referentes que acompañan la representación del cantante. En el centro de la obra aparece Yeison Jiménez cantando con su característico micrófono dorado, una imagen que busca reflejar su faceta artística y su cercanía con el público.

El diseño también incluye a Jefferson Osorio, quien fue su mánager y amigo desde los años de colegio, además de uno de los caballos del cantante. Con estos elementos, el homenaje reúne diferentes aspectos de su historia: la música que lo hizo conocido, las relaciones que construyó durante su trayectoria y el territorio con el que mantuvo una conexión especial.

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La intención del proyecto es que el mural no sea únicamente una representación del artista, sino también un espacio donde la comunidad pueda reconocer parte de su identidad local. La inclusión de los paisajes y lugares emblemáticos de Manzanares refuerza ese propósito.

Yeison Jiménez y Jefferson Osorio: la amistad que también quedó plasmada

Uno de los detalles destacados de la obra es que no está dedicada exclusivamente al cantante. Jefferson Osorio, su mánager durante los últimos años, también aparece en el mural como parte del homenaje.

Osorio, oriundo de Manzanares, conoció a Yeison Jiménez durante la etapa escolar. C

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on el paso del tiempo, esa relación se transformó en una amistad que también se extendió al ámbito profesional. Durante los últimos años de la carrera del intérprete, estuvo a cargo de su agenda de conciertos y compromisos laborales, convirtiéndose en una persona cercana a su equipo.

Por eso, incluirlo en la composición permite recordar el vínculo que compartieron desde antes de que el cantante alcanzara reconocimiento nacional. La obra reúne así dos historias conectadas con Manzanares y con una trayectoria musical que dejó huella entre sus seguidores.

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El exmánager Rafael Muñoz compartió un video que permitió conocer cómo avanza el homenaje y mostrar parte de la obra a través de las redes sociales. Las imágenes despertaron comentarios entre quienes siguen recordando al artista y su equipo de trabajo.

Yeison Jiménez: el mural todavía necesita apoyo para estar terminado

Aunque la obra ya tiene buena parte de su estructura y sus elementos principales, el proyecto aún no está finalizado. De acuerdo con la información compartida sobre la iniciativa, el mural registra un avance cercano al 70 %, pero la falta de recursos ha dificultado completar los detalles pendientes.

Para conseguir el dinero necesario, habitantes de Manzanares han impulsado actividades como rifas y eventos comunitarios. Aun así, todavía se requiere apoyo para concluir el trabajo y dejarlo listo para que pueda ser apreciado en su totalidad.

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Uno de los elementos que se espera incorporar es una frase que resume el orgullo que Yeison Jiménez expresaba por su lugar de origen: “soy nacido en Manzanares la tierra”.

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La inclusión de estas palabras busca reforzar el sentido del homenaje y recordar la conexión del cantante con el municipio que lo vio nacer. El mensaje también acompañará los símbolos locales que hacen parte de la composición.

¿Dónde queda el mural de Yeison Jiménez?

Quienes deseen conocer el lugar del homenaje deben dirigirse a la Institución Educativa San Luis Gonzaga, en Manzanares, Caldas, donde se encuentra ubicada la obra.

La iniciativa impulsada por Horacio Vásquez y realizada por Christian Nastar busca que este espacio conserve el recuerdo de Yeison Jiménez y Jefferson Osorio a través de una representación ligada a la historia local.

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Mientras la comunidad reúne los recursos para terminar el mural, las imágenes que ya se conocen permiten apreciar la propuesta artística y los elementos elegidos para recordar al cantante. La obra todavía tiene detalles pendientes, pero su avance ya deja ver el propósito de sus creadores: rendir tributo a dos figuras vinculadas por la música, la amistad y sus raíces en Manzanares.

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