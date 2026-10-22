Doloroso adiós al papá de Sonia Restrepo y suegro de Yeison Jiménez: “No merece tanto dolor”

La familia de Sonia Restrepo atraviesa otro momento doloroso tras la muerte de José Sigifredo Restrepo, su padre y suegro del fallecido cantante Yeison Jiménez. El hombre, de 59 años, fue encontrado sin vida el miércoles 21 de octubre en una zona rural del municipio de Pensilvania, Caldas. Tras conocerse la noticia, familiares y artistas cercanos a la familia compartieron mensajes de despedida y solidaridad.

La noticia generó conmoción porque ocurre nueve meses después de la muerte de Yeison Jiménez, quien fue esposo de Sonia y padre de sus tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago. En medio de este nuevo golpe familiar, las palabras de quienes han acompañado a la familia comenzaron a aparecer en redes sociales.

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Según la información conocida, una persona habría encontrado el cuerpo de José Sigifredo en el sector rural conocido como Los Tanques y habría dado aviso a las autoridades. Por ahora, las circunstancias de su fallecimiento son materia de investigación y no se ha establecido en la información suministrada una causa definitiva.



Ciro Quiñonez envió un mensaje a Sonia Restrepo tras la muerte de su padre

Una de las reacciones que llamó la atención fue la del cantante Ciro Quiñonez, quien publicó un mensaje de apoyo dirigido a la familia Restrepo. En sus palabras, expresó su acompañamiento ante el difícil momento que atraviesan y les deseó fortaleza para afrontar la pérdida.



“Un mensaje de aliento de mi parte, en estos momentos tan difíciles les envío un abrazo muy especial y todo mi apoyo. Dios es nuestra fortaleza nuestra paz y el refugio en los momentos de dolor aunque la vida nos ponga pruebas, su amor siempre nos sostiene y nos da un nuevo amanecer. Que Dios les dé consuelo, paz y mucha luz en sus corazones”, escribió el artista.

Sin embargo, hubo otra frase de Ciro que resumió la difícil situación que vive Sonia, quien perdió a su esposo meses atrás y ahora enfrenta la muerte de su padre. El cantante escribió: “Qué año tan duro para una mujer que no merece tanto dolor”.

El hijo de José Sigifredo Restrepo publicó una emotiva despedida

Geimar Restrepo, hermano de Sonia, también utilizó sus redes sociales para despedirse de su padre. En una de sus publicaciones escribió una frase breve, pero cargada de sentimiento: “Vuela alto papá te voy a extrañar mucho mi viejo”.

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En otra historia, compartió un mensaje más extenso para recordar al hombre que, según sus palabras, dejó una huella importante en su familia. Allí destacó su papel como padre, sus valores y el amor que entregó a sus seres queridos.

“Hay amores que ni siquiera la muerte puede borrar. Hoy recordamos con el corazón a un hombre extraordinario, un gran padre, un ejemplo de vida, de esfuerzo, de valores y de amor incondicional”, escribió Geimar.

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El mensaje continuó con palabras dedicadas al recuerdo de su progenitor: “Su partida deja un vacío enorme, pero su legado, su fuerza y su amor seguirán vivos en cada uno de los que tuvimos la fortuna de conocerlo y compartir con él. Siempre en nuestros corazones. Hasta que Dios nos vuelva a juntar papá”.

La hermana de Yeison Jiménez también se solidarizó con la familia

Lina Jiménez, hermana del intérprete de música popular y líder de ‘Sírvalo Pues’, también se pronunció mediante sus redes sociales. En su mensaje, extendió sus condolencias a los familiares de José Sigifredo y manifestó su respaldo a Sonia y a sus seres queridos.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Sigifredo Restrepo. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia Restrepo y acompañamos de corazón con profundo amor y respeto en este difícil momento. Le deseamos fortaleza, paz y consuelo ante su pérdida. Mucha fortaleza para Sonia y toda su familia”, escribió.

Sus palabras reflejaron la cercanía entre las familias, que quedaron unidas por la relación de Sonia con Yeison Jiménez y por los vínculos que se mantienen después de la muerte del cantante.

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La reacción de Lina se sumó a la de Ciro Quiñonez y a los mensajes publicados por los familiares de José Sigifredo, quienes han compartido públicamente el dolor que deja su partida.