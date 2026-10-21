Encuentran sin vida al papá de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez: así fue el hallazgo

Durante la mañana de este miércoles 21 de octubre, las autoridades confirmaron el trágico hallazgo sin vida de José Sigifredo Restrepo Ospina, de 59 años, quien era el padre de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez.

El suceso ha conmocionado a los habitantes del departamento de Caldas, una región que se ha volcado en mensajes de solidaridad con la familia.

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El impactante hallazgo en Pensilvania, Caldas

El cuerpo de Restrepo Ospina fue localizado alrededor de las 10:30 de la mañana en el sector conocido popularmente como Los Tanques, una zona rural perteneciente al municipio de Pensilvania, en el oriente del departamento de Caldas.



De acuerdo con las primeras informaciones locales, la familia Restrepo es originaria de esta población, lugar donde el hombre residía y era ampliamente conocido por la comunidad.



Un ciudadano que transitaba por este punto rural fue quien divisó el cuerpo y dio aviso inmediato a las líneas de emergencia.

Minutos después, uniformados de la Policía Nacional y miembros del cuerpo judicial se trasladaron hasta el sector de Los Tanques para llevar a cabo las respectivas labores de inspección técnica al cadáver.

Hasta el momento, el caso se maneja bajo estricta reserva y las autoridades competentes adelantan las investigaciones preliminares para determinar las causas exactas del deceso, debido a que no se han revelado detalles sobre posibles signos de violencia.

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¿Qué le pasó al papá de Sonia Restrepo?

Hasta el momento, las autoridades de Caldas no han confirmado si el cuerpo de José Sigifredo Restrepo presentaba heridas o signos de violencia, por lo que las causas exactas de su deceso permanecen bajo estricta investigación judicial.

El cadáver fue trasladado de inmediato por los peritos forenses a Medicina Legal, entidad encargada de realizar la necropsia correspondiente que dictaminará si se trató de un hecho violento o de una muerte por causas naturales en esta zona rural de Pensilvania.

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Por su parte, Sonia Restrepo no se ha pronunciado públicamente ni ha emitido ningún comunicado en sus redes sociales respecto a la muerte de su padre. La familia Restrepo ha optado por mantener un total hermetismo y vivir este nuevo luto en estricta intimidad, mientras que los seguidores del fallecido cantante Yeison Jiménez continúan inundando las plataformas digitales con mensajes de condolencias y respeto ante el doloroso momento que atraviesa la viuda.

Un doble luto para Sonia Restrepo y su familia

Esta dolorosa pérdida representa un golpe devastador para Sonia, quien ha tenido que afrontar meses sumamente difíciles.

A principios de este mismo año, específicamente el 10 de enero, la mujer perdió a su esposo y compañero de vida, el famoso intérprete Yeison Jiménez, en un trágico accidente aéreo.

En ese fatídico siniestro también perdieron la vida cinco integrantes del equipo de trabajo del músico, un acontecimiento que paralizó al mundo del entretenimiento y de la música popular en Colombia.