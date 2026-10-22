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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Así reaccionaron familiares de Yeison Jiménez ante la muerte del papá de Sonia Restrepo

Así reaccionaron familiares de Yeison Jiménez ante la muerte del papá de Sonia Restrepo

Las autoridades continúan investigando la muerte de José Sigifredo Restrepo, padre de la viuda de Yeison Jiménez, en zona rural del municipio de Caldas.

Collage a blanco y negro que muestra al cantante Yeison Jiménez junto a su esposa Sonia Restrepo y en primer plano al padre de ella con sombrero.
Allegados de Yeison Jiménez expresaron sus condolencias ante el fallecimiento del padre de Sonia Restrepo.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

En la mañana del miércoles 21 de octubre de 2026, se conoció el fallecimiento de José Sigifredo Restrepo Ospina, de 59 años, padre de Sonia Restrepo, viuda del cantante Yeison Jiménez. El hombre fue hallado sin vida en una zona rural del departamento de Caldas.

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Según la información preliminar publicada por el periódico regional La Patria, Restrepo fue encontrado en el municipio de Pensilvania. Tras conocerse la noticia, varios integrantes del entorno familiar de Sonia Restrepo y Yeison Jiménez se pronunciaron en redes sociales.

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¿Cómo reaccionaron los familiares de Yeison Jiménez?

Tras conocerse la muerte de José Sigifredo Restrepo, su hijo, Geimar Restrepo, compartió una fotografía junto a su padre y la acompañó con un mensaje de despedida. “Vuela alto, papá, te voy a extrañar mucho, mi viejo”, escribió.

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Por su parte, Lina Jiménez, hermana del fallecido cantante Yeison Jiménez y propietaria de la empresa Companyj, publicó un comunicado en nombre de su familia para expresar sus condolencias.

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“Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Sigifredo Restrepo, extendemos nuestras sinceras condolencias a la familia Restrepo y acompañamos de corazón con profundo amor y respeto en este difícil momento. Le deseamos fortaleza, paz y consuelo ante su pérdida”, se lee en el mensaje.

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Asimismo, Heidy Jiménez, otra de las hermanas del artista, compartió en sus historias de Instagram un comunicado de ‘Criadero La Cumbre YJ’, en el que se confirmó la noticia del fallecimiento del padre de Sonia Restrepo.

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¿Qué se sabe de la muerte del padre de la viuda de Yeison Jiménez?

De acuerdo con la información publicada por La Patria, una persona que se encontraba en el sector advirtió la situación y dio aviso a las autoridades locales.

Tras recibir la alerta, uniformados de la Policía y miembros de los organismos de socorro se desplazaron hasta el lugar para atender la situación y adelantar las actuaciones correspondientes.

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Hasta el momento, no se ha conocido un informe oficial que esclarezca las causas de la muerte ni las circunstancias en las que fue hallado el hombre de 59 años. Por esta razón, se espera que las autoridades competentes establezcan qué ocurrió.

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Hipótesis sobre la muerte de José Sigifredo Restrepo, suegro de Yeison Jiménez
Hipótesis sobre la muerte de José Sigifredo Restrepo, suegro de Yeison Jiménez
/Foto: redes sociales

Una nueva pérdida para el entorno familiar de Yeison Jiménez

El fallecimiento de José Sigifredo Restrepo representa una nueva pérdida para Sonia Restrepo y sus familiares, meses después de la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026.

El siniestro tuvo lugar en el departamento de Boyacá, en inmediaciones de los municipios de Paipa y Duitama, cerca del aeródromo Juan José Rondón. La aeronave, identificada con la matrícula N325FA, tenía como destino Medellín y en ella viajaban el cantante y otras cinco personas, quienes también perdieron la vida.

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