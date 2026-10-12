Hermana de Yeison Jiménez pública preocupante mensaje: “Después te alcanzo”

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, generó reacciones en redes sociales tras publicar un sentido mensaje en memoria del artista. La publicación se conoció en el marco de los nueve meses de la muerte de ‘El Aventurero’.

¿Cuál fue el mensaje de la hermana de Yeison Jiménez?

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A través de su cuenta de Instagram, Lina recordó a su hermano y, en otras ocasiones, lo ha descrito como un ángel que la protege desde el cielo. Sin embargo, esta vez sus palabras llamaron especialmente la atención de sus seguidores por el tono emotivo del mensaje. “Te adelantaste, pero después te alcanzo. Al fin de cuentas, todos vamos al mismo lugar”, escribió.



La publicación generó diferentes reacciones entre los internautas. Mientras algunos interpretaron sus palabras como una expresión de cariño y duelo por la pérdida de su hermano, otros manifestaron preocupación por la frase con la que hizo referencia a un eventual reencuentro.

Cabe recordar que, recientemente, la hermana del cantante también había compartido una alerta sobre personas que presuntamente se estaban haciendo pasar por integrantes de una de las empresas de Yeison Jiménez para engañar a terceros.

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Lina Jiménez compartió un mensaje por el aniversario de muerte de Yeison Jiménez Foto: imagen tomada de redes sociales

Nueve meses desde el accidente aéreo de Yeison Jiménez

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La publicación de Lina coincidió con la conmemoración de los nueve meses del accidente aéreo en el que murió el cantante, ocurrido el 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá.

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En ese momento, Yeison Jiménez atravesaba una etapa importante de su carrera, marcada por el reconocimiento de su música y el desarrollo de sus proyectos empresariales. La avioneta en la que viajaba junto con varios integrantes de su equipo de trabajo se precipitó a tierra poco después del despegue. El siniestro causó la muerte de los ocupantes.

La partida del artista dejó una profunda huella entre sus seguidores y en el género popular colombiano, donde se había consolidado como una de sus figuras más reconocidas.

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¿Qué empresas y negocios tenía Yeison Jiménez?

Además de su trayectoria musical, Yeison Jiménez desarrolló diferentes proyectos empresariales y comerciales. Entre ellos se encontraba el Criadero La Cumbre, relacionado con el sector equino y agropecuario.

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También se ha mencionado a YJ Company S. A. S. como una de las sociedades vinculadas a sus actividades empresariales, entre las que se encontrarían la producción de espectáculos y la gestión de bienes raíces.

Asimismo, se han reportado inversiones en proyectos hoteleros en municipios como Fusagasugá, Mariquita y Fúquene, además de negocios comerciales y otras inversiones inmobiliarias.

Estos proyectos hicieron parte de la faceta empresarial del cantante, quien diversificó sus actividades más allá de la música.