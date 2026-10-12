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Así fue el accidente que sufrió El Andariego: su camioneta terminó fuera de la vía

El cantante de música popular viajaba hacia Nariño, Antioquia, donde tenía programada una presentación este domingo 11 de octubre.

Camioneta de El Andariego volcada en la vía rural de Sonsón y rostro del cantante Juan Carlos Hurtado tras el accidente.
Así quedó la camioneta en la que viajaba el cantante de música popular Juan Carlos Hurtado, 'El Andariego', tras salirse de la vía en Sonsón, Antioquia.
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

El cantante de música popular Juan Carlos Hurtado, conocido artísticamente como El Andariego, sufrió un accidente de tránsito en la tarde del domingo 11 de octubre de 2026, en una vía del departamento de Antioquia.

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El hecho generó preocupación entre sus seguidores, quienes estuvieron atentos a las primeras informaciones sobre lo ocurrido en la carretera.

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¿Cómo ocurrió el accidente de El Andariego?

El siniestro vial tuvo lugar en la vereda Tasajo, zona rural del municipio de Sonsón, en el oriente antioqueño. Al momento del accidente, el intérprete viajaba en una camioneta junto a su yerno.

Ambos se dirigían al municipio de Nariño, Antioquia, donde el artista tenía programada una presentación en las tradicionales Fiestas de las Cosechas.

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De acuerdo con la información conocida, la camioneta en la que se movilizaban terminó fuera de la vía, luego de que el conductor perdiera momentáneamente el control del vehículo.

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¿Por qué ocurrió el accidente de El Andariego?

En declaraciones a Noticias Caracol, el mánager del artista informó que el cantante se encontraba bien y que solo había sufrido lesiones leves. Por su parte, Juan Carlos Hurtado publicó un video en sus redes sociales para explicar lo sucedido y tranquilizar a sus seguidores.

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"El tema de las trasnochas y los viajes, pues siempre hay microsueños. Y en un microsueño, pues nos trepamos al barranco", explicó el cantante al referirse a las circunstancias del accidente. El intérprete también pidió a sus seguidores no dejarse llevar por informaciones alarmantes y aclaró que tanto él como su acompañante se encontraban en buen estado de salud.

"Mi yerno y yo, que éramos los que viajábamos en la camioneta, estamos superbien. Son daños materiales, daños de latas", manifestó el músico, al señalar que las principales afectaciones correspondían a la estructura del vehículo.

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¿El Andariego se presentó en las Fiestas de las Cosechas?

Pese al susto que vivió en la vía rural de Sonsón, el artista continuó con su agenda profesional. Según la información difundida, su mánager confirmó a Noticias Caracol que no presentaba consecuencias físicas de gravedad.

Además, el cantante compartió historias en sus redes sociales desde el lugar de la presentación, con las que mostró que, después del accidente, llegó al evento y cumplió con el compromiso musical que tenía programado, además de cómo vivió esta presentación de las Fiestas de las Cosechas.

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El Andariego en el escenario después de accidente de tránsito
El Andariego en la presentación de las Fiestas de las Cosechas
Foto: imagen tomada de redes sociales

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