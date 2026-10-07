Muere la única hija de Paquita la del Barrio de forma repentina: ¿qué le pasó?

El Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, confirmó de manera oficial el fallecimiento de Martha Elena Martínez Viveros , conocida por ser la hija de Paquita la del Barrio. El deceso de la mujer, quien contaba con 48 años de edad, ocurre un año y ocho meses después de la partida física de su icónica madre, la intérprete de éxitos inmortales como "Rata de dos patas".

Las primeras alertas sobre esta noticia llegaron a través de las redes sociales de las autoridades locales de su natal Veracruz. En el comunicado, expresaron sus sinceras condolencias a toda la familia y allegados, deseándoles pronta resignación en este doloroso momento.



¿De qué murió la hija de Paquita la del Barrio?

De acuerdo con las declaraciones ofrecidas en exclusiva por Paquito Torres, exmánager de la legendaria cantante mexicana, en el programa televisivo Ventaneando, la causa del deceso se atribuye preliminarmente a un infarto fulminante o paro cardiorrespiratorio.

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El representante musical señaló que la situación tomó a todos por sorpresa, ya que Martha Elena no presentaba complicaciones médicas de gravedad y recientemente había realizado un viaje familiar a Perú. Además, se reportó que en el momento de los hechos se encontraba en compañía de sus hijas en el estado de Veracruz.

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La emotiva historia de adopción de Martha Elena Martínez

A diferencia del gran arraigo público y la presencia mediática de su madre, Martha Elena Martínez optó por llevar una vida privada y totalmente alejada de los reflectores. Sin embargo, la historia de cómo se convirtió en la primogénita de la artista es una de las más conmovedoras del entorno de la música ranchera.

Paquita la del Barrio la adoptó en el año 1979 cuando apenas era una bebé de cinco meses. En diversas entrevistas previas, la cantante relató que Martha Elena era originalmente su sobrina biológica (hija de uno de sus hermanos).

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Al regresar a su pueblo natal, la intérprete la encontró en un estado de salud muy vulnerable y con altas fiebres. Ante la precaria situación, Paquita y su entonces esposo, Alfonso Martínez, pidieron la autorización familiar para trasladarla a la Ciudad de México con el fin de brindarle atención médica.

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Tras encariñarse profundamente, la pareja decidió registrarla formalmente bajo sus apellidos y criarla como su propia hija, un lazo inquebrantable que duró toda la vida. Martha Elena llegó a la vida de la artista poco después de que Paquita sufriera la trágica pérdida de sus dos hijos gemelos recién nacidos en la década de los 70.

¿Cuántos hijos tuvo Paquita la del Barrio y quiénes son?

La icónica cantante mexicana Paquita la del Barrio tuvo un total de cinco hijos, entre biológicos y adoptivos, a lo largo de su vida. Fruto de su primer matrimonio nacieron sus dos hijos mayores, Iván Miguel Viveros y Javier Gerardo Viveros.

Años más tarde, durante su segundo matrimonio con Alfonso Martínez, la intérprete vivió la dolorosa pérdida de dos hijos gemelos varones, quienes lamentablemente fallecieron a los pocos días de haber nacido en diciembre de 1977.

Completando su dinastía, la artista decidió adoptar legalmente en 1979 a su sobrina biológica, Martha Elena Martínez Viveros, convirtiéndose en su única hija mujer.

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Martha Elena, quien fue criada con el mismo amor que sus hermanos y nombrada heredera universal en los registros oficiales, mantuvo siempre un perfil alejado de los espectáculos en Veracruz hasta su repentino deceso este octubre de 2026.