Él era Piero de Benedictis; y esta era la enfermedad que sufrió antes de morir

Este miércoles 7 de octubre se presentó el fallecimiento del cantautor Piero de Benedictis, quien perdió la vida a los 81 años en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internado desde comienzos de la semana debido a complicaciones de salud

¿De qué murió Piero? Lo que se sabe del diagnóstico oficial

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La noticia de su fallecimiento fue ratificada por su entorno íntimo a través de un emotivo comunicado en la cuenta oficial de Instagram del artista.



En la publicación, su familia expresó su profundo pesar: "Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros".



No obstante, fuentes cercanas al creador de "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo" confirmaron a medios locales que el artista transitaba una situación de salud grave y presentaba severas complicaciones respiratorias y pulmonares en los días previos a su partida.

¿Quién fue Piero de Benedictis?

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Piero de Benedictis fue un cantautor ítalo-argentino que dejó una huella imborrable en la música popular de América Latina. Nacido en Italia y radicado desde niño en Argentina, se convirtió en una de las voces más influyentes de la canción de protesta, el rock en español y la balada social.

Piero murió a los 81 años; el cantante argentino fue recordado por canciones como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”. /Foto: redes sociales /Colprensa

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A lo largo de su carrera, Piero unió la sensibilidad social con melodías memorables. Su canción más emblemática, "Mi viejo" y se consolidó como un cronista fundamental de los vínculos humanos y familiares. El artista también se nacionalizó colombiano, país donde su obra fue profundamente querida.

Antecedentes médicos de Piero de Benedictis

Para comprender el cuadro clínico del músico ítalo-argentino nacionalizado colombiano, es crucial revisar sus antecedentes de salud más recientes:

En abril de 2023, Piero encendió las alarmas de sus seguidores tras ser hospitalizado de urgencia en cuidados intensivos con pronóstico reservado. El episodio ocurrió en medio de una gira internacional en Ecuador y fue diagnosticado como una neumonía avanzada acompañada de una infección respiratoria. Aunque en esa oportunidad logró estabilizarse y retornar a los escenarios meses después, el cuadro marcó un antecedente importante en sus vías respiratorias.

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Durante el año 2024, el propio cantante detalló públicamente que debió superar una fractura de cadera. A pesar de ser considerado por él mismo como "un momento fuerte para su salud", logró recuperarse de manera óptima para continuar con sus compromisos artísticos.

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Hasta sus últimas semanas, Piero se mantuvo notablemente activo. En abril de 2026, el cantautor realizó una exitosa gira en Colombia presentando su producción infantil "La sinfonía inconclusa del mar".

Los especialistas señalan que, si bien su afección pulmonar de 2023 no está vinculada de forma directa y oficial con el deceso actual, el desgaste natural por su avanzada edad y las afecciones crónicas debilitaron su organismo.