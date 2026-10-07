Murió Piero, cantante famoso por “Es un buen tipo mi viejo...”: tenía 81 años

Piero, el cantante argentino que marcó varias generaciones con canciones como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, murió este miércoles 7 de octubre a los 81 años.

El artista permanecía internado desde hacía algunos días en el Hospital Italiano y, de acuerdo con la información conocida hasta ahora, se encontraba en estado muy grave.

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La noticia fue comunicada a través de sus cuentas oficiales en redes sociales y rápidamente generó reacciones entre quienes crecieron escuchando sus canciones y entre artistas que reconocieron la importancia de su trayectoria.



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¿De qué murió Piero?

Una de las principales preguntas que comenzó a aparecer tras conocerse su fallecimiento fue de qué murió Piero. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente una causa médica oficial de su muerte. La información difundida señala que el músico llevaba algunos días internado y que su estado era delicado, pero no precisa cuál fue el diagnóstico que provocó su fallecimiento.

Falleció Piero a los 81 años El cantautor ítalo-argentino dejó clásicos como “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Llegando llegaste”, que acompañaron a distintas generaciones en toda Latinoamérica. https://t.co/bq2KfO7CdF — Billboard AR (@BillboardArg) October 7, 2026

Piero y las canciones que marcaron una época

Piero Antonio Franco De Benedictis Scigliuzzo nació el 19 de abril de 1945 en Galípoli, Italia. Cuando apenas tenía tres años llegó con su familia a Argentina, país donde desarrolló prácticamente toda su carrera artística.

Aunque sus primeros pasos estuvieron relacionados con canciones y participaciones en programas musicales, con el paso de los años encontró una identidad propia que lo convirtió en una de las voces más reconocidas de la canción de contenido social.

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Su encuentro con el escritor José Tcherkaski, en 1968, fue determinante para su carrera. Juntos construyeron una dupla creativa responsable de algunas de las canciones más recordadas del cantante.

Entre ellas apareció “Mi viejo”, una composición que terminó convirtiéndose en uno de los grandes clásicos de su repertorio.

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“Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando”, cantaba Piero en una de las frases más recordadas de esta canción.

Pero su repertorio no se quedó únicamente en las historias familiares. Durante los años setenta, el cantante adquirió un marcado perfil social y sus canciones comenzaron a reflejar las circunstancias políticas y económicas de la época.

“Para el pueblo lo que es del pueblo” se convirtió en una de sus piezas más representativas y en una canción asociada con el momento histórico que atravesaba Argentina.

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En esa etapa también publicó temas como “Juan Boliche”, “Pedro Nadie”, “Caminando por Caracas”, “Canción a Magdalena” y “Yo vengo”.

En 1970 obtuvo el primer puesto del Festival Internacional da Canção de Río de Janeiro con “Pedro Nadie”, convirtiéndose en el primer argentino en conseguir ese reconocimiento.