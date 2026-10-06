Luto en la música: Murió Víctor Hugo Ayala, reconocido cantante y compositor colombiano

La música y el patrimonio cultural de Colombia afrontan un momento de profundo luto tras confirmarse el fallecimiento del maestro Víctor Hugo Ayala este martes 6 de octubre de 2026.

El destacado tenor bogotano, referente indiscutible del bolero, la música lírica y el canto popular, dejó una huella imborrable en distintas generaciones.

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Si creciste escuchando la radio o viendo la televisión colombiana, es muy probable que recuerdes su voz inconfundible, la cual resonó durante décadas en los hogares del país.



A lo largo de su extensa carrera, Víctor Hugo Ayala no solo conquistó al público con temas románticos de gran éxito comercial, sino que también asumió una responsabilidad patriótica sin igual al convertirse en la voz representativa del Himno Nacional de Colombia.



En este artículo te contamos los aspectos más importantes sobre quién fue este ilustre artista, sus grandes logros en la industria discográfica y los datos confirmados acerca de su partida.

¿Quién fue Víctor Hugo Ayala y cuál fue su trayectoria musical?

Víctor Hugo Ayala nació en Bogotá el 13 de junio de 1934. Aunque con el paso del tiempo se convirtió en una de las figuras más queridas de la canción popular, sus inicios profesionales estuvieron alejados de los escenarios masivos.

Durante su juventud, el bogotano cursó cinco semestres de la carrera de Arquitectura y se desempeñó como dibujante en la sección técnica de la Armada Nacional, espacio donde también habría interpretado por primera vez las notas del Himno Nacional.

Falleció a los 92 años Víctor Hugo Ayala, cantante y compositor colombiano. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZNqNo https://t.co/gRKgVOtZmD — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 6, 2026

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Sin embargo, su sobresaliente registro vocal de tenor lo encaminó de forma inevitable hacia la radiodifusión. En la década de 1950, Ayala probó suerte como cantante aficionado y resultó ganador en un certamen musical.

A partir de ese momento, comenzó a participar en convocatorias y concursos de reconocidas emisoras de la época, entre las que destacan Radio Santa Fe, La Voz de Colombia y Nueva Granada de RCN.

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Con el paso de los años, Víctor Hugo Ayala construyó una sólida trayectoria artística que se extendió durante más de siete décadas. En ese camino profesional, el maestro grabó alrededor de 48 producciones discográficas, alcanzando destacados volúmenes de ventas principalmente bajo la casa disquera Sonolux.

Entre las canciones más representativas de su repertorio puedes encontrar 'Camino Verde', una pieza fundamental que constituyó su primer gran hito comercial en la música.

A este éxito se sumaron otros temas emblemáticos como 'Si te vuelvo a besar' y 'La quiero porque la quiero'. Asimismo, el intérprete conformó una afamada mancuerna musical junto al maestro Jaime Llano González y participó de forma constante en recordados espacios de radio y televisión como el programa 'Donde Nacen las Canciones'.

¿De qué murió Víctor Hugo Ayala y cuál es su legado en Colombia?

El maestro Víctor Hugo Ayala falleció este martes 6 de octubre de 2026 a la edad de 92 años. Respecto a las causas oficiales de su deceso, hasta el momento sus allegados y familiares no han divulgado un parte médico ni los motivos de su muerte.

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Tras conocerse la noticia de su partida, las plataformas digitales se llenaron de inmediato de homenajes y mensajes de condolencia por parte de seguidores, colegas y gremios artísticos que buscaron honrar la memoria de esta voz inconfundible.

Más allá de sus logros en el género del bolero y la música romántica, el nombre de Víctor Hugo Ayala posee una dimensión patriótica excepcional para Colombia.

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El tenor quedó grabado en la memoria del país al transformarse en el intérprete oficial de las once estrofas completas del Himno Nacional de la República de Colombia, siendo reconocido como el único artista que grabó la obra patria en su totalidad.

Esta versión solemne del Himno se convirtió en una tradición nacional en la televisión pública, pues acompañaba habitualmente el cierre de la programación diaria.

