Muere reconocido boxeador mexicano tras caer en el ring durante su última pelea

El boxeo mexicano recibió una noticia que generó consternación tras confirmarse el fallecimiento de Arturo “Lobito” Torres, pugilista originario de Mexicali que tenía 26 años.

El deportista murió después de permanecer hospitalizado y en coma inducido tras su última pelea, disputada el pasado 19 de septiembre frente a Gilberto “Torito” García.

El combate terminó de manera inesperada cuando Arturo Lobito Torres se desvaneció en el ring casi al finalizar el séptimo episodio. El referí había detenido previamente la contienda al considerar que el boxeador no se encontraba en condiciones para continuar.



Pocos segundos después, mientras su rival celebraba con su equipo y parte del público, Torres perdió el conocimiento y cayó en los brazos de integrantes de su esquina.



La situación generó una rápida reacción de quienes se encontraban alrededor del cuadrilátero y el pugilista fue trasladado de urgencia al Hospital General de Mexicali.

Arturo Lobito Torres fue sometido a una cirugía de urgencia

Una vez ingresó al centro médico, Arturo Lobito Torres comenzó a presentar convulsiones y perdió la consciencia. Los médicos identificaron un coágulo en el cerebro, relacionado con los fuertes golpes recibidos durante el combate.

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Ante la gravedad de su estado, el boxeador fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Después del procedimiento permaneció en coma inducido durante aproximadamente una semana.

Durante esos días, familiares, amigos, compañeros y aficionados permanecieron atentos a su evolución y compartieron mensajes de apoyo mientras esperaban una recuperación.

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Sin embargo, la condición del joven pugilista no logró mejorar y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Los reportes suministrados ubican su deceso entre el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre, pues una de las informaciones señala el viernes 25 como fecha de fallecimiento, mientras otra confirma la noticia el sábado 26. En ambos casos, coinciden en que ocurrió después de aproximadamente una semana de hospitalización y coma inducido.

Arturo Lobito Torres y la última pelea de su carrera

El combate contra Gilberto “Torito” García se convirtió en el último enfrentamiento de Arturo Lobito Torres sobre el cuadrilátero.

Durante la pelea, el referí decidió detener el encuentro antes de que terminara el séptimo episodio al considerar que Torres no estaba en condiciones adecuadas para continuar. Instantes después se produjo el desvanecimiento que obligó a activar la atención médica.

El pugilista fue llevado rápidamente al Hospital General de Mexicali, donde se conoció el diagnóstico relacionado con el coágulo cerebral.

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La noticia de su fallecimiento generó reacciones entre integrantes del mundo del boxeo, seguidores del deporte y personas cercanas al deportista, quien tenía 26 años y desarrollaba su carrera en México.

La Liga de Boxeo Amateur de Mexicali también se movilizó para respaldar a los familiares del boxeador y organizó una función a beneficio con el propósito de contribuir a los gastos médicos derivados de su atención.

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Además, según la información suministrada, familiares y allegados han recibido acompañamiento psicológico durante este difícil momento.

¿Qué ocurrió con Arturo Lobito Torres después del combate?

La secuencia posterior a la pelea comenzó con el desvanecimiento del boxeador en el propio ring. Tras ser auxiliado por integrantes de su equipo, Arturo Lobito Torres fue llevado al hospital, donde su estado de salud se complicó rápidamente.

El diagnóstico de un coágulo en el cerebro llevó a los especialistas a realizar una intervención quirúrgica. Después de la operación, permaneció en coma inducido mientras sus familiares y allegados esperaban noticias sobre su evolución.

Durante aproximadamente una semana, los mensajes de apoyo se multiplicaron entre aficionados y personas cercanas al pugilista.

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Finalmente, se confirmó que el joven boxeador no logró recuperarse de la lesión sufrida después de su último combate y falleció a los 26 años.

La historia de Arturo Lobito Torres quedó así marcada por una última pelea que terminó antes de lo previsto y por los días posteriores de atención médica en Mexicali, donde familiares y personas cercanas permanecieron pendientes de su evolución.

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