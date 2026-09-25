Daniela Pachón se va de Noticias Caracol tras 10 años: reveló la razón de su salida en vivo

Daniela Pachón anunció este 25 de septiembre su salida de Noticias Caracol, luego de una década como parte del equipo periodístico del informativo. La presentadora aprovechó la emisión de la mañana para despedirse de sus compañeros y de los televidentes que la acompañaron durante estos años.

La noticia tomó por sorpresa a quienes estaban siguiendo el noticiero, pues Pachón se había convertido en una de las caras conocidas de las emisiones de la mañana y de los fines de semana. Durante su despedida, la periodista habló con evidente emoción sobre el cierre de esta etapa y explicó qué viene ahora para ella.

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La pregunta que rápidamente surgió entre quienes conocieron la noticia fue por qué Daniela Pachón salió de Noticias Caracol. La propia presentadora dio la respuesta durante su intervención en vivo.

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¿Por qué Daniela Pachón salió de Noticias Caracol?

De acuerdo con lo expresado por la periodista durante la transmisión, su salida responde al cierre de un ciclo profesional de diez años y a su intención de continuar con nuevos proyectos para su vida.

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Pachón se despidió del canal con un mensaje de agradecimiento hacia el equipo con el que trabajó durante esta década y hacia las personas que siguieron su trabajo frente a las cámaras.

"Hoy cierro una etapa hermosa en Noticias Caracol. Gracias a este canal que fue mi casa, a mis compañeros que se convirtieron en familia y a los televidentes por abrirme las puertas de sus hogares durante esta década inolvidable", expresó la presentadora durante la emisión.

De esta manera, su salida no fue presentada como consecuencia de un conflicto, sino como la decisión de cerrar una etapa profesional y darle paso a otros proyectos.

La periodista destacó especialmente todo lo aprendido durante su permanencia en el informativo y el vínculo que construyó con sus compañeros y con el público.

Así fue la despedida de Daniela Pachón en Noticias Caracol

El momento ocurrió durante la emisión de la mañana del 25 de septiembre y estuvo cargado de emoción. Pachón dirigió unas palabras a sus compañeros de set y a los televidentes mientras recordaba los años que pasó frente a las cámaras del noticiero.

La presentadora, de 38 años, llegó a Noticias Caracol en 2016, por lo que su despedida marca el final de una relación laboral de aproximadamente una década con el informativo.

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Durante el momento de despedida también recibió mensajes de cariño de sus compañeros, quienes destacaron aspectos de su trabajo como su compromiso, carisma y manera de asumir las labores periodísticas.

La emoción se hizo evidente durante la transmisión, en la que Pachón agradeció las oportunidades que recibió desde su llegada al canal y recordó al equipo que hizo parte de esta etapa.

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Para los televidentes que la vieron durante estos años, el anuncio significó también el cierre de una presencia habitual en las emisiones del informativo.

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Daniela Pachón recordó sus primeros días en Noticias Caracol

La periodista también ha compartido en sus redes sociales algunos recuerdos relacionados con su paso por el canal.

Uno de ellos corresponde a una publicación realizada el 22 de febrero de 2016, cuando mostró una fotografía relacionada con su primera aparición en el noticiero.

En aquella imagen, Pachón aparecía informando desde un punto de Bogotá y lucía una blusa blanca acompañada de un blazer azul. Para ese momento llevaba el cabello en un tono castaño oscuro y un maquillaje sutil.

La fotografía permite recordar cómo se veía la presentadora en sus primeros días dentro de Noticias Caracol, mucho antes de convertirse en una de las figuras reconocidas de las emisiones del informativo.

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Una década después, su salida vuelve a poner la atención sobre aquella primera etapa y sobre el recorrido que tuvo frente a las cámaras.