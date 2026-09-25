Golpe al bolsillo en Bogotá: Concejo aprobó cobro extra que tocará a miles de hogares

Si vives en Bogotá o posees un inmueble en la ciudad, te interesa estar al tanto de las decisiones financieras que tomaron las autoridades distritales.

Tras un debate en la plenaria del Concejo de Bogotá, se aprobó la creación de una sobretasa al impuesto predial. La medida salió adelante con una votación de 24 votos a favor y 20 en contra, y está diseñada para financiar la modernización y operación del sistema de alumbrado público capitalino.

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Este nuevo ajuste fiscal comenzará a regir a partir del año 2027. La iniciativa forma parte de los proyectos de acuerdo 709 y 724 de 2026, impulsados dentro de la estrategia de "Ciudad Inteligencia" por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.



Pero ten en cuenta que el tributo no afectará únicamente a las viviendas; la medida también alcanzará a los predios de carácter comercial, industrial y financiero distribuidos por la capital.

¿En qué consiste el cobro de alumbrado público en Bogotá y a quiénes impacta?

El tributo aprobado consiste en un cobro adicional que se calculará como una sobretasa vinculada al impuesto predial. Esto significa que la obligación recaerá directamente sobre los propietarios de inmuebles.

El foco principal de este recaudo obligatorio se concentra en los hogares de estratos 4, 5 y 6, sumados a todos los sectores comerciales, industriales y financieros de Bogotá.

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Sin embargo, la fórmula final que verás reflejada en tu factura no es un monto único igual para todos, ya que el cobro dependerá estrictamente de la base del impuesto predial, cambiando según las características y el uso de cada propiedad.

¿Cuánto vas a pagar según tu estrato por la sobretasa de alumbrado público?

Para que puedas planificar tus finanzas con tiempo, la administración distrital presentó proyecciones financieras durante el debate en el Concejo. El impacto económico se calculó con base en la estratificación y el avalúo catastral del predio.

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Según las estimaciones oficiales expuestas por el Distrito, el pago promedio mensual calculado para los residentes se distribuye así:

Estrato 4: pago promedio estimado de $11.000 mensuales.

Estrato 5: pago promedio estimado de $19.000 mensuales.

Estrato 6: pago promedio estimado de $29.000 mensuales.

Las autoridades aclararon que estas cifras representan promedios generales. Por lo tanto, la suma definitiva que deberás pagar variará según la base de tu impuesto predial y el uso específico de tu inmueble.

¿Quiénes están exentos y qué excepciones existen para los estratos 1, 2 y 3?

Si te preguntas si habrás de pagar en caso de vivir en un estrato menor, la norma aprobada contempla ciertos límites y salvaguardas para proteger a las poblaciones vulnerables.

Los residentes de los estratos 1, 2 y 3 estarán exentos de este pago, siempre y cuando la base utilizada para calcular su impuesto predial no supere las 20.000 UVT. Para el año 2026, dicho tope equivale a cerca de $1.047 millones de pesos.

Es importante aclarar que pertenecer a un estrato bajo no garantiza una exención automática. Si una vivienda ubicada en estrato 1, 2 o 3 tiene un avalúo que supere los $1.047 millones, quedará automáticamente sujeta al cobro de la sobretasa.

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Por otra parte, la normativa incluye protecciones especiales para los hogares plenamente identificados en condiciones de pobreza o vulnerabilidad extrema.

¿En qué se van a invertir los recursos recaudados en la capital?

La administración distrital defendió la necesidad de este recaudo argumentando que los recursos se inyectarán directamente en la transformación tecnológica de la infraestructura lumínica.

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El plan contempla migrar hacia un sistema de iluminación 100 % con tecnología LED, acompañado de redes de telegestión y sistemas de internet de las cosas (IoT).

Adicionalmente, el paquete de medidas trae modificaciones al impuesto de Industria y Comercio (ICA), incentivos tributarios y alivios económicos para contribuyentes con deudas fiscales pendientes.

