Niño de 12 años era usado por su mamá para robar en Bogotá; lo abandonó al ser descubierta

Un niño de 12 años habría sido utilizado por su madre y la pareja sentimental de esta para cometer hurtos en establecimientos comerciales del barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá.

El caso se conoció tras el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad y las alertas de varios comerciantes de la zona, quienes se percataron de la presencia del menor en los establecimientos. Una vez las autoridades intervinieron, los dos adultos habrían dejado al niño solo y escapado del lugar.

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¿Cómo era el modus operandi de los ladrones en Patio Bonito?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades y reportada por El Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, la mujer y su acompañante acudían a los establecimientos comerciales en compañía del niño.

Una vez dentro de los negocios, los dos adultos entablaban conversación con los vendedores y empleados y, mediante diferentes excusas, lograban que se alejaran de las cajas registradoras.

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Mientras los comerciantes atendían las solicitudes de la pareja, el menor de 12 años aprovechaba la situación para acercarse a las cajas y, según las autoridades, habría sustraído dinero en efectivo y teléfonos celulares de los locales.

#OjoDeLaNoche | En la localidad de Usme las autoridades investigan crimen de joven. Por su parte, le contamos la historia de una mujer que instrumentalizaba a menor para robar en locales. Además, le contamos los detalles sobre las protestas registradas en la noche de este 14 de septiembre por la desaparición de un joven. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/F8gBz2QpY9 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 15, 2026

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¿Cómo descubrieron a estos ladrones?

El hecho terminó por ser descubierto cuando comerciantes y miembros de la comunidad de Patio Bonito se percataron de la situación e interceptaron al menor dentro de uno de los establecimientos. Al notar que el niño había sido sorprendido por los ciudadanos, su madre salió rápidamente del negocio junto al hombre que la acompañaba. Ante lo ocurrido, los comerciantes dieron aviso a la Policía Nacional.

Durante las diligencias realizadas en la zona comercial, los uniformados lograron recuperar la totalidad del dinero en efectivo que habría sido hurtado.

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Posteriormente, los dos adultos involucrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente para que respondan por los hechos que son materia de investigación.

Mientras tanto, se conoció que estas personas podrían llegar a enfrentar hasta 20 años de prisión por haber instrumentalizado a un niño para delinquir. La pena puede aumentar hasta la mitad si la víctima es menor de 14 años, según el artículo 188D del Código Penal.

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Para Blu Radio, el teniente coronel Juan Mantilla, comandante de la estación de Policía de Kennedy, indicó que las autoridades adelantaban verificaciones para establecer si la mujer y su pareja estarían relacionados con otros robos que ocurrieron en Bogotá.

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Mientras tanto, la Policía de Infancia y Adolescencia asumió la custodia del menor de 12 años y activó el proceso de restablecimiento de sus derechos.

