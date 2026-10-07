La prueba reina de que Karina García y Kris R habrían terminado: quedó en redes

Karina García y Kris R volvieron a estar en el centro de los comentarios en redes sociales luego de que varias fotografías que habían publicado juntos desaparecieran de sus cuentas de Instagram.

El movimiento llamó especialmente la atención porque ocurre pocas semanas antes del nacimiento de su hijo, conocido por ellos como “Baby K”.

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La pareja había compartido con sus seguidores diferentes momentos de esta etapa, incluido el anuncio del embarazo de Karina García y otras publicaciones relacionadas con su relación. Sin embargo, algunas de esas imágenes ya no aparecen en sus perfiles, un detalle que rápidamente despertó preguntas entre los internautas.



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La desaparición de las fotografías fue suficiente para que comenzaran las especulaciones sobre el estado actual de la relación. En redes sociales aparecieron comentarios de usuarios que interpretaron el cambio como una posible señal de una crisis entre Karina García y Kris R.



Hasta el momento, la información entregada señala únicamente el retiro de algunas publicaciones y no confirma una separación de la pareja.

¿Por qué Karina García y Kris R borraron sus fotos?

El detalle que encendió los rumores está relacionado con las publicaciones que ambos habían compartido durante los últimos meses. Entre ellas se encontraban las fotografías con las que hicieron público el embarazo y otras imágenes que habían utilizado para mostrar momentos de su relación.

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Al revisar sus perfiles, varias de esas publicaciones ya no están disponibles. El cambio no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a circular entre usuarios y creadores de contenido.

En TikTok, el tema empezó a tomar fuerza y aparecieron diferentes teorías sobre lo que podría estar detrás de la decisión. Algunos internautas consideran que la desaparición de las fotografías podría estar relacionada con una posible crisis de pareja, mientras que otros plantean una posibilidad completamente diferente: que se trate de una estrategia de marketing.

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Esta segunda teoría tomó fuerza debido a un detalle que los usuarios también encontraron en las cuentas de ambos. Karina García y Kris R continúan siguiéndose mutuamente en sus redes sociales, por lo que algunos creadores de contenido consideran que esto podría indicar que no existe una ruptura confirmada.

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Karina está a semanas de conocer a su bebé

La relación entre Karina García y Kris R ha recibido especial atención desde que anunciaron que esperaban un hijo. Para el cantante urbano se trata de su primer hijo, mientras que para la creadora de contenido será su tercer hijo.

Desde entonces, ambos han mostrado diferentes momentos de esta etapa a través de sus redes sociales, generando una gran cantidad de comentarios entre sus seguidores.

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Precisamente por eso, el retiro de las fotografías que documentaban parte de este proceso llamó todavía más la atención. Las imágenes no eran publicaciones cualquiera: algunas estaban relacionadas directamente con el anuncio del embarazo y con momentos importantes de la pareja.

Por ahora, el rumor de una separación entre Karina García y Kris R permanece como una especulación surgida a partir de los cambios en sus publicaciones.