Viviendas en Bogotá, Cali y Medellín desde arriendos de $360 mil: oferta de la SAE

Si estás en la búsqueda de una nueva vivienda en Colombia, te interesa conocer la oferta que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha puesto a disposición del público general para octubre de 2026.

Esta entidad, vinculada al Ministerio de Hacienda, administra bienes que están bajo su custodia tras procesos de incautación y los entrega en arrendamiento a la ciudadanía con el fin de reunir fondos que se transfieren a la Nación para diversas inversiones públicas.

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En esta convocatoria, la entidad cuenta con un catálogo de más de 500 inmuebles ubicados tanto en municipios intermedios como en las principales capitales del país.



Lo más destacado de esta oferta es la variedad de espacios disponibles y la amplitud en los precios de los cánones, los cuales comienzan desde los $360.000 mensuales.



¿Cuáles son los precios y las opciones de viviendas en arriendo con la SAE?

El costo de arrendamiento de cada inmueble no se fija de forma arbitraria; la SAE aclara que los cánones son tasados por peritos expertos según las condiciones reales del mercado inmobiliario.

Para determinar la tarifa mensual, los peritos evalúan aspectos técnicos como las características de la construcción, el uso del predio, la antigüedad, el estrato socioeconómico, el estado de conservación y las especificaciones particulares de la propiedad.

Dentro del listado disponible para este periodo, puedes encontrar opciones en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, además de municipios como Palmira, San Gil, La Dorada y Santa Marta.

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La Dorada (Caldas): Apartamento de 62 metros cuadrados con dos habitaciones por un canon mensual de $360.000.

Apartamento de 62 metros cuadrados con dos habitaciones por un canon mensual de $360.000. Santa Marta (Magdalena): Casa de 317 metros cuadrados con un valor de arriendo de $390.000 al mes.

Casa de 317 metros cuadrados con un valor de arriendo de $390.000 al mes. San Gil (Santander): Apartamento de 75 metros cuadrados disponible por $580.000 mensuales.

Apartamento de 75 metros cuadrados disponible por $580.000 mensuales. Barranquilla (Atlántico): Apartamento de 78 metros cuadrados y tres habitaciones por $800.000 al mes.

Apartamento de 78 metros cuadrados y tres habitaciones por $800.000 al mes. Palmira (Valle del Cauca): Apartamento de 80 metros cuadrados y tres habitaciones con un canon de $960.000.

Apartamento de 80 metros cuadrados y tres habitaciones con un canon de $960.000. Bogotá: Apartamento de 105 metros cuadrados por un valor mensual de $2'520.000.

Cali (Valle del Cauca): Apartamento de tres habitaciones y 303 metros cuadrados por $3'810.000 al mes.

Apartamento de tres habitaciones y 303 metros cuadrados por $3'810.000 al mes. Medellín (Antioquia): Casa de 385 metros cuadrados ubicada en la urbanización Malusa por un canon de $9'620.000.

Casa de 385 metros cuadrados ubicada en la urbanización Malusa por un canon de $9'620.000. Inmueble de recreación: Casa de recreo con un área de 3.500 metros cuadrados disponible por $5'700.000 mensuales.

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¿Quiénes pueden arrendar las casas y apartamentos de la SAE y cuáles son los requisitos?

Una duda recurrente al consultar este catálogo es saber quiénes están habilitados para tomar una propiedad en alquiler.

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La SAE señala que cualquier persona de la ciudadanía en general puede arrendar estos inmuebles, siempre y cuando cumpla con los parámetros de transparencia establecidos por la entidad.

Para poder aplicar, debes asegurarte de no estar incurso en las siguientes restricciones legales:

No presentar ninguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses. No ser la persona infractora a la que se le incautó el inmueble. No tener parentesco con el infractor hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Si cumples con estas condiciones y no te encuentras dentro de las causales de inhabilidad, estás habilitado para gestionar tu solicitud.

¿Cómo buscar y postularse a los arriendos de la SAE paso a paso?

Si identificaste una propiedad que se ajusta a tus necesidades de ubicación y presupuesto, el proceso para solicitar información y gestionar el arrendamiento se realiza a través de los canales oficiales de la SAE. Este es el paso a paso que debes seguir:

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