Johanna Fadul y Juanse Quintero volvieron a protagonizar un momento especial en su relación La pareja sorprendió a sus seguidores al compartir un video de la ceremonia en la que renovaron sus votos matrimoniales, una celebración que llega mientras esperan la llegada de su bebé.

A través de Instagram, los actores publicaron un clip de este encuentro, en el que ambos lucieron vestidos de blanco. La actriz dejó al descubierto su pancita de embarazo, mientras permanecía frente a la persona encargada de oficiar la ceremonia.

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Uno de los detalles que más llamó la atención fue la elección de vestuario de Johanna, pues se alejó de los tradicionales vestidos de novia y prefirió un atuendo diferente para esta ocasión. El video también dejó ver la emoción de la actriz, quien no pudo contener las lágrimas al leer los votos que preparó para Juanse.



¿Cómo fue la segunda boda de Johanna Fadul y Juanse Quintero?

En medio de la ceremonia, los actores intercambiaron sus promesas y protagonizaron un beso para sellar esta nueva unión. Sin embargo, hubo otro detalle que despertó la curiosidad de los internautas: la pareja se cubrió con una especie de tela durante ese momento.

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De acuerdo con lo que se dice en redes sociales, este elemento podría corresponder a la jupá, un manto utilizado en las bodas judías que representa el hogar que los esposos construirán juntos. Este símbolo también se relaciona con la protección y el compromiso de compartir una vida.

La escena generó comentarios entre quienes siguieron la publicación, especialmente por el significado que podría tener este tipo de ceremonia y por la emoción que mostró Johanna durante el intercambio de sus votos.

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¿Qué dijeron los seguidores sobre la ceremonia?

Durante los últimos meses, Johanna Fadul y Juanse Quintero llamaron la atención de sus seguidores tras anunciar que esperan un bebé, una noticia que despertó emoción por las dificultades que enfrentaron para convertirse nuevamente en padres. Sin embargo, esta vez la pareja sorprendió al compartir el video de la renovación de sus votos matrimoniales.

Las imágenes no pasaron desapercibidas en redes, donde varios internautas destacaron el amor que se tienen los actores y la felicidad que transmite esta nueva etapa de sus vidas: "Yo a los dos desde el principio siempre les he notado el amor puro y sincero", comentó un internauta.

Entre los comentarios que dejaron en la publicación aparecen mensajes como: "Yo a los dos desde el principio siempre les he notado el amor puro y sincero" y "esa barriguitaaaa! te mereces todo lo bonito que te está pasando".

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Otros usuarios se fijaron en el detalle de la ceremonia y expresaron su curiosidad por el posible significado religioso de la celebración: "Es una ceremonia judía pensé que ellos eran de otra religión", escribió una internauta, quien también reaccionó al momento que compartieron los actores.

La pareja de artistas celebró su segundo matrimonio al aire libre luciendo sus anillos y la dulce espera de su bebé Fotocollage realizado por La Kalle; @johannafadul

¿Cuánto tiempo llevan juntos Johanna Fadul y Juanse Quintero?

La relación de los actores comenzó en 2013 y, desde entonces, ha estado marcada por momentos difíciles. En 2015, la pareja enfrentó la pérdida de sus gemelas Antonella y Anabella, cuando la actriz cursaba aproximadamente siete meses de embarazo, según información publicada por diferentes medios de comunicación.

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Después de esta experiencia, los dos atravesaron un periodo complicado en su deseo de convertirse nuevamente en padres. De acuerdo con versiones difundidas por algunos medios, Johanna presentó dificultades para concebir debido a las cicatrices y otros problemas que quedaron tras aquella gestación.

En noviembre de ese mismo año, los actores decidieron dar el siguiente paso en su relación y se casaron mediante una ceremonia civil. Ahora, más de una década después de comenzar su historia y mientras esperan a su bebé, decidieron renovar sus promesas matrimoniales.

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