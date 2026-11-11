Johanna Fadul sorprende al mostrar su figura en embarazo; detalle no pasó desapercibido

La actriz Johanna Fadul volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar cómo avanza su embarazo. A través de sus historias de Instagram, compartió un video en el que presumió el tamaño de su pancita, un detalle que no pasó desapercibido entre quienes siguen esta nueva etapa junto a Juanse Quintero.

La noticia del embarazo sorprendió a muchos internautas, pues la pareja enfrentó años atrás una difícil experiencia con la pérdida de sus gemelas Antonela y Anabela, cuando la gestación llegaba aproximadamente a los siete meses, en 2015.

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Después de aquel episodio, Johanna enfrentó complicaciones de salud reproductiva. Según varios medios de comunicación, los médicos encontraron cicatrices en el útero y otras afecciones que dificultaron la posibilidad de conseguir un embarazo de manera natural durante mucho tiempo.



El anuncio de que serían padres nuevamente llegó el pasado 15 de octubre, cuando ambos compartieron una sesión fotográfica en la playa. En las imágenes aparecieron junto a una ecografía de su bebé y los años 1988, 1985 y 2027, en referencia a sus nacimientos y al año en el que esperan recibir a su pequeño.

¿Cómo luce la pancita de embarazo de Johanna Fadul?

En una de sus más recientes historias de Instagram, Johanna Fadul presumió su pancita de embarazo frente al espejo. La actriz lució un conjunto deportivo con un crop top que dejó su vientre al descubierto y permitió apreciar el tamaño que alcanza su barriga.

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"Morning, morning, hoy amanecemos así, acá se ve más bonito, así amanece la pancita hoy, señores, así vamos, feliz miércoles, Dios los bendiga", expresó mientras enfocaba su barriga y compartía su emoción con quienes siguen esta etapa.

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El tamaño de su vientre fue uno de los detalles que más llamó la atención de los internautas, quienes siguen de cerca los cambios físicos de la actriz durante la etapa de gestación. Al finalizar el video, también les deseó un día maravilloso a sus seguidores:"Tengan un día maravilloso".

En otros videos, la pareja compartió abiertamente diferentes detalles, desde el proceso que vivió la actriz para conseguirlo hasta algunas situaciones particulares que experimentan durante esta etapa. Entre ellas, revelaron que el actor es quien siente los antojos.

Capturas de Instagram. Johanna Fadul sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes frente al espejo mostrando el avance de su embarazo. Fotocollage creado por La Kalle; @johannafadul mejorada con IA

¿Qué dicen los seguidores sobre el embarazo de Johanna Fadul?

Desde que anunciaron el embarazo, recibieron numerosos mensajes de cariño y felicitaciones. Sus seguidores destacaron la emoción que transmiten en cada publicación y la ilusión que despierta esta nueva etapa.

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Entre los comentarios, una internauta escribió: "Me encanta cada publicación de ellos. Va a nacer un bebé demasiado amado y esperado por sus papitos. Dios los bendiga". Otra seguidora expresó: "Yo sí quería que Johanna saliera embarazada. Estoy disfrutando cada foto que sube. Muchas felicidades a los papitos por su milagrito. Se ven guapísimos los dos en cada foto".

Asimismo, otro mensaje resaltó el cariño que despierta el bebé antes de nacer, especialmente por los antecedentes de pérdida que marcaron a la pareja y el camino que debieron recorrer para cumplir nuevamente su sueño de convertirse en padres.

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Por su parte, la actriz continúa compartiendo momentos de su embarazo con sus seguidores, quienes están pendientes de cada cambio en su cuerpo y de las novedades que revela junto a Juanse Quintero durante esta etapa que viven con tanta emoción.

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