¿Karina García y Kris R mostraron la carita de su bebé? Detalle que no pasó desapercibido

Karina García y Kris R compartieron un video con varios momentos del nacimiento de su hijo, Kairo Rangel García. La publicación llamó la atención porque permite ver parte del rostro del bebé, aunque no lo muestra por completo, detalle que despertó la curiosidad de sus seguidores en redes sociales.

El clip reúne escenas del parto, la llegada del pequeño y los primeros instantes en familia. Según varios medios, el tercer hijo de la influencer habría nacido por cesárea, opción que los médicos contemplaban porque, según contó la creadora de contenido antes, esperaban un "macrobebé".

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En la grabación aparecen la toma de las huellas del recién nacido y el momento en que realizan su registro. También se ve a Karina recuperándose y comiendo mientras sostiene a Kairo; en esa escena se distingue parte de la carita del niño, aunque la pareja no revela su rostro completo.



Kris R acompaña a su pareja durante el nacimiento de su "heredero" y aparece pendiente de lo que ocurre. En otro fragmento realiza una videollamada con su mamá para compartir la llegada del pequeño, mientras el video recopila instantes de ese día especial para la familia.

¿Kris R se tatuó la huella de su bebé?

Una de las escenas también despertó comentarios por un detalle en el brazo del cantante. En el video se observa cómo ponen el piecito de Kairo, al parecer con tinta, sobre esa parte de su cuerpo. Por eso, algunos usuarios interpretaron que el cantante se habría tatuado la huella de su hijo, aunque el clip no lo confirma.

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El montaje comienza con imágenes del primer Movistar del trapero, al que asistieron su pareja y los hijos mayores de ella, Isabella y Valentino. En ese evento, ella llamó la atención por el look que lució, mientras el cantante le dedicó su canción “4 life”.

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Durante ese encuentro, Kristian también le expresó unas palabras de agradecimiento a la influencer por cumplirle el sueño de ser papá. La misma canción suena de fondo en el video del nacimiento, que enlaza aquel momento con las imágenes del parto y los primeros instantes junto a Kairo.

Capturas de redes sociales. Karina García y Kris R publicaron imágenes del nacimiento de su bebé Kairo, despertando la atención de sus seguidores Capturas de pantalla tomadas de @karinagarciaoficiall

¿Qué dijeron Karina García y Kris R sobre la llegada de Kairo?

La publicación recibió mensajes de cariño y emoción: "Tan pequeñito y ya eres dueño de tantos corazones. Te amamos, mi bebé hermoso”; “¿Es normal llorar viendo este video tan lindo?” y “Queremos ver a Kairo”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores.

Otros usuarios destacaron las imágenes familiares y agradecieron que la pareja compartiera parte de la experiencia: “¿Cómo superar este video? Qué momento tan divino, gracias por compartirlo con nosotros”, escribió una persona, mientras otros insistieron en su deseo de conocer la carita del recién nacido.

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El artista comentó: “Te amo mi amor !! Gracias por cumplir mi sueño más grande!!”. Karina García también le dedicó un mensaje a su hijo: “TE AMO KAIRO. ERES MI VIDA ENTERA (junto a Valen e Isa) ya, ya cansones”. Así reaccionaron ambos a la publicación a través de sus redes sociales.

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