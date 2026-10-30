¿Tiene un 'viejito proveedor'? Hija de Karina García rompe el silencio tras especulaciones

Isabella Vargas, hija de la creadora de contenido Karina García, respondió a los comentarios de varios internautas que cuestionan el estilo de vida que lleva y se preguntan quién estaría detrás de los lujos que presume en redes sociales. Algunos aseguran que tendría un supuesto 'viejito proveedor'.

La joven, conocida en internet como Isaflow, llamó la atención después de publicar un video en sus historias de Instagram, donde mostró una de sus compras mientras se encontraba, al parecer, en México. En medio de las imágenes aprovechó para referirse a los comentarios sobre el origen de su dinero.

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¿Por qué cuestionan los lujos de Isabella Vargas, hija de Karina García?

Desde hace algún tiempo, Isabella comenzó a ganar reconocimiento entre los internautas, especialmente por el apoyo que le brindó a su mamá durante su participación en un reality, donde Karina recibió numerosas críticas. A partir de ese momento, varios usuarios empezaron a comparar a madre e hija.

Las comparaciones también surgieron por algunas polémicas relacionadas con Karina, entre ellas su paso por una página azul. Además, durante su participación en el programa, la empresaria motivaba constantemente a su hija para que publicara contenido todos los días y encontrara oportunidades de monetización.

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Aunque la joven ya creaba contenido antes de alcanzar mayor reconocimiento, según información que circula en internet, durante una etapa decidió independizarse y vivir en Estados Unidos, donde trabajó como mesera. Con el paso del tiempo, su presencia en redes sociales comenzó a crecer hasta convertirla en una figura reconocida.

Actualmente, Isaflow supera el millón de seguidores en Instagram, donde comparte fotografías de sus viajes, momentos familiares y diferentes actividades de su vida cotidiana. Recientemente publicó imágenes de sus recorridos por México y Brasil, además de mostrar algunos encuentros con sus seres queridos.

Karina García y su hija, quien habría tomado una drástica decisión respecto a su futuro y no seguirá los pasos de su madre Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Qué respondió Isabella Vargas sobre el supuesto viejito proveedor?

Pese a contar con una comunidad numerosa y trabajar con diferentes marcas, algunos internautas ponen en duda cómo consigue el dinero para mantener el estilo de vida que muestra en sus publicaciones. Precisamente, esa situación motivó a la joven a responder a quienes aseguran que alguien estaría financiando sus compras.

En el video publicado en sus historias de Instagram, Isabella aparece comprando maquillaje y comenta que también hay que disfrutar la vida, aunque los precios de algunos productos sean elevados. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la referencia directa a los comentarios sobre un supuesto patrocinador:

"Lo peor es que la gente dice que quién es el viejito proveedor, que quién me está patrocinando y comprando eso. Si supieran que tengo ya mi bolsillo obstinado", señaló la creadora de contenido.

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Con estas palabras, la joven se refirió a las especulaciones que circulan sobre sus ingresos y defendió su capacidad económica frente a los cuestionamientos. Su respuesta también dejó claro que no comparte la versión de quienes atribuyen sus compras y gustos personales al supuesto apoyo de un hombre mayor.

¿Isabella acompañará a Karina García durante el nacimiento de Baby K?

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Por otra parte, Isabella también comparte diferentes momentos junto a su familia, especialmente con su mamá, quien espera a Baby K, su tercer hijo y el primero junto al cantante de trap Kris R.

La joven acompañó recientemente a su mamá y a otros integrantes de la familia al primer concierto de Kris R en el Movistar Arena de Bogotá, realizado el viernes 23 de octubre. Allí también estuvo Valentino, el otro hijo de la creadora de contenido, quien ha aparecido en varias publicaciones familiares.

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Ahora, otro tema que despierta curiosidad entre los seguidores es si la influencer estará presente durante el nacimiento de su hermano menor, teniendo en cuenta que la famosa atraviesa la etapa final de su embarazo.

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Karina contó en sus redes sociales que recibió diferentes fechas probables para el parto debido a las complicaciones que enfrentó durante el proceso. Aunque su médico indicó que el bebé ya se acomodó, todavía no es posible establecer si tendrá un parto vaginal o si necesitará una cesárea.

Por el momento, Isabella no compartió detalles sobre un posible regreso a Colombia para acompañar a su mamá durante el nacimiento, una situación que mantiene la atención de quienes siguen de cerca las novedades de la familia.

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