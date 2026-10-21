La radical decisión que tomaría la hija de Karina García; no seguiría los pasos de su mamá

Karina García encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar que su hijo Valentino se enfermó y tuvo que ser trasladado a urgencias. La creadora de contenido compartió algunos detalles de la situación a través de sus redes sociales, aunque prefirió no especificar el diagnóstico médico del menor.

La influenciadora se comprometió a mantener informada a su audiencia sobre la evolución de su hijo, una situación que también generó reacciones entre sus familiares y allegados.

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A través de sus historias de Instagram, Karina se ha dejado ver en la habitación del hospital, acompañando a Valentino y brindándole los cuidados necesarios durante su recuperación.



Además, ha recibido el apoyo de sus seres queridos en medio de este momento y también un fuerte mensaje por el papá de su hijo.

¿Qué dijo la hija de Karina García sobre la maternidad?

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Isabella Vargas, hija mayor de la creadora de contenido, también ha estado presente en el centro hospitalario. La joven compartió mensajes en sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño que ha recibido su hermano.

En medio de la preocupación familiar, Isabella dejó ver el desgaste emocional que puede generar una situación de este tipo. “Se nos enfermó el muchacho”, comentó al referirse al estado de salud de Valentino.

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Asimismo, expresó lo que significa para ella ser la hermana mayor: “Ser hermana mayor es muy duro”, afirmó debido a los cuidados que tiene que hacerle a Valentino. Sin embargo, una de sus publicaciones llamó especialmente la atención de los internautas, pues dejó en evidencia su postura frente a la posibilidad de convertirse en madre.

Acompañando las imágenes compartidas desde el centro médico, la joven escribió una frase que generó reacciones en las plataformas digitales: “Por cosas como estas no me interesa ser mamá”.

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La declaración despertó comentarios entre los usuarios, ya que refleja una visión de la maternidad distinta a la de su madre. Mientras Karina García se prepara para dar a luz a su tercer hijo, Isabella expresó que, por ahora, no contempla ser mamá. Por el momento, la familia permanece pendiente de la recuperación de Valentino, mientras las publicaciones de Isabella siguen generando conversación en redes sociales.

Isabella, hija de Karina García menciona cómo esta su hermano menor Foto: imágenes tomadas de @issaflow_

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¿Cuántos hijos tiene Karina García?

Karina García es madre de dos hijos y actualmente espera el tercero. Su hija es Isabella, fruto de una relación pasada que poca información se conoce. Posteriormente, de su vínculo con el cantante de música popular Smayv, nació su segundo hijo, Valentino. La creadora digital comparte con frecuencia tiernos momentos junto a sus pequeños en plataformas sociales.

La influencer se encuentra en la espera de su tercer bebé junto a su actual pareja, el artista Kris R. Donde viene compartiendo contenido relacionado a este momento.

