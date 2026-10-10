Karina García habla tras las palabras de Kris R sobre su relación: “Pasan cositas”

Karina García volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de publicar un mensaje en sus historias de Instagram que despertó preguntas sobre su relación con Kris R.

La creadora de contenido compartió que había buscado refugio en la naturaleza porque es algo que suele hacer cuando “pasan cositas”, una frase que tomó fuerza después de que el artista hablara públicamente sobre su vínculo sentimental.

Publicidad

Las publicaciones aparecieron durante la noche del viernes 9 de octubre y la madrugada del sábado. En ellas, Karina dejó ver que se encontraba fuera de Medellín y que había decidido tomarse un espacio en medio de un momento que ha generado comentarios entre quienes siguen de cerca su vida personal.



Puedes leer: La prueba reina de que Karina García y Kris R habrían terminado: quedó en redes

Aunque no confirmó una ruptura ni desmintió las declaraciones de Kris R, sus palabras abrieron la puerta a nuevas interpretaciones. La frase sobre las cosas que pueden pasar en una relación fue suficiente para que varios seguidores se preguntaran si la pareja atraviesa alguna dificultad.



¿Qué dijo Karina García después de hablar Kris R sobre su relación?

La atención se centró en las historias que publicó Karina, especialmente por el momento en que aparecieron. Poco antes, Kris R había hablado sobre su relación con ella y aseguró que continuaban juntos.

Sin embargo, sus declaraciones no convencieron a todos los internautas. Algunos usuarios de redes sociales cuestionaron la manera en que se refirió al tema y comentaron que, aunque la pareja podría seguir junta, tal vez estaría atravesando una situación complicada.

Publicidad

En medio de esas especulaciones, Karina compartió una frase que muchos relacionaron con las palabras del cantante: explicó que busca estar en contacto con la naturaleza cuando “pasan cositas”.

La creadora de contenido no dio detalles sobre qué habría ocurrido ni señaló directamente a Kris R como responsable de alguna situación. Por eso, aunque su publicación alimentó las preguntas sobre el estado de la relación, no es posible afirmar que la pareja haya terminado o que exista un problema específico entre ambos.

Publicidad

Kris R habló de la relación y mencionó la infidelidad

Durante su entrevista, Kris R también se refirió a la confianza que existe entre ambos y aseguró que no perdonaría una infidelidad.

En sus declaraciones, habló del respeto y la confianza que, según él, caracterizan su vínculo con Karina García.

Sus palabras generaron reacciones entre los internautas, que comenzaron a analizar sus respuestas y a preguntarse si había algo detrás de la manera en que abordó el tema sentimental.

Puedes leer: Kris R reaparece tras rumores de separación con Karina García: ¿confirmó la ruptura?

Hasta el momento, Karina no ha confirmado ni desmentido las afirmaciones del artista. Su publicación sobre la naturaleza tampoco permite establecer que sus comentarios estén relacionados directamente con una infidelidad o con una eventual separación.

Publicidad

Por ahora, lo que se conoce son las declaraciones de Kris R y el mensaje que ella compartió en sus redes sociales. Cualquier interpretación adicional sobre lo que ocurre entre ambos continúa en el terreno de las especulaciones.