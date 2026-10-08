Kris R reaparece tras rumores de separación con Karina García: ¿confirmó la ruptura?

El artista urbano Kris R y la creadora de contenido Karina García se han convertido en tendencia en redes sociales luego de que sus seguidores notaran la eliminación de las fotografías que compartían en Instagram. Este movimiento despertó rumores sobre una posible separación.

La situación generó sorpresa entre sus seguidores, especialmente por la cercanía del nacimiento de su bebé. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado una ruptura.

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Rumores de separación entre Kris R y Karina García

Las sospechas sobre el posible fin de la relación comenzaron a intensificarse cuando los seguidores de ambos notaron que las publicaciones conjuntas habían desaparecido de sus perfiles personales.



El hecho llamó la atención de su audiencia digital, pues semanas atrás la pareja compartía imágenes de sus momentos juntos y de la etapa previa a la llegada de su hijo. Además, ambos habían estado en el centro de la conversación pública por la reciente polémica con el creador de contenido Mr Stiven.

¿Cuál fue el mensaje de Kris R tras los rumores?

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Días después de que surgieran las especulaciones, Kris R reapareció en sus historias de Instagram. Sin embargo, el cantante no se refirió directamente a los rumores ni respondió a las preguntas de sus seguidores sobre su relación con Karina García.

En las publicaciones compartidas, el artista apareció junto a una cabra y fumando, mientras difundía contenidos acompañados de música propia y de otros intérpretes. También aprovechó el espacio para promocionar sus próximos proyectos musicales.

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Por su parte, Karina García volvió a publicar contenido en sus redes sociales, aunque tampoco hizo referencia a las versiones sobre una posible ruptura. La creadora de contenido ha compartido imágenes relacionadas con su embarazo y con sus planes personales para después del nacimiento de su bebé.

En una de sus publicaciones más recientes, García manifestó que tiene la intención de someterse a una cirugía después de su embarzó, pues aseguró que su etapa como madre habría llegado a su fin.

La falta de declaraciones directas por parte de ambos mantiene las dudas entre sus seguidores sobre el estado actual de su relación.

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¿Qué hipótesis circulan sobre la posible ruptura?

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Cabe recordar que la pareja estuvo bajo el foco mediático semanas atrás, cuando el creador de contenido Mr Stiven hizo comentarios relacionados con la paternidad del bebé que espera Karina García.

En medio de esa controversia, la creadora de contenido había manifestado su intención de tomar un descanso y viajar de vacaciones junto a Kris R para alejarse de la presión mediática.

Karina García y Kris R despertaron rumores entre sus seguidores luego de que desaparecieran varias fotografías de su relación en redes sociales. /Foto: Facebook Karina García

Ahora, la eliminación de las fotografías compartidas ha generado nuevas especulaciones. Algunos internautas se preguntan si se trata del final de la relación o si el movimiento podría estar relacionado con una estrategia de promoción musical, teniendo en cuenta los próximos lanzamientos del cantante.

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Por ahora, ni Kris R ni Karina García han emitido un comunicado oficial que aclare qué está pasando en su relación, por lo que las versiones sobre una posible separación continúan sin confirmación.