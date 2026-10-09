El conmovedor mensaje de Karol Samantha sobre la posible salida de Epa Colombia

Karol Samantha despertó nuevas esperanzas entre los seguidores de Epa Colombia al compartir un emotivo recuerdo en las redes sociales. La pareja de la empresaria aseguró que este difícil proceso tendrá un final, mientras expresó su admiración por la mujer que permanece privada de la libertad.

A través de la cuenta empresarial de Instagram, la joven publicó imágenes relacionadas con una visita que realizaron a la cárcel El Buen Pastor para llevar a cabo labores sociales. El recuerdo la llevó a comparar el reconocimiento que recibía Daneidy con las críticas actuales.

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En su mensaje, Karol recordó cómo buscaban a su pareja para condecorarla, entrevistarla y conocer su historia de superación. Sobre aquellas imágenes, escribió: "Hoy me salió este recuerdo y dije: '¡Guau, cómo nos cambia la vida!'. No hace mucho buscaban a Dane para condecorarla, para entrevistarla, para que ayudara en los centros penitenciarios. La admiraban".



¿Por qué Karol cree que Epa Colombia saldrá pronto de la cárcel?

La pareja de Epa, cuestionó los señalamientos que, según ella, enfrenta la empresaria. En la publicación manifestó su inconformidad con la manera en que cambió la percepción sobre Daneidy asegurando que muchas persona desean verla en prisión.

"Pero eso ya hoy en día quedó en el olvido. Hoy solo son injusticias, persecuciones, ataques y más de uno anhelando verla en ese lugar sufriendo sin obtener ningún beneficio...", expresó Karol Samantha, quien mantiene su respaldo a la influencer durante este proceso.

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Ella también compartió un mensaje de fe y admiración por la fortaleza de la privada de la libertad. En la dedicatoria, destacó su valentía y manifestó que, pese a las dificultades que atraviesan, conserva la esperanza de que la situación cambie.

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"La última palabra la tiene nuestro Dios, que a pesar de todo lo que hemos tenido que vivir, Él no nos desampara. Me le quito el sombrero a Dane. ¡Qué mujer tan valiente! Dios te ama mucho, mi amor", escribió en la publicación.

Karol cerró su mensaje con una frase que captó la atención de los seguidores de la empresaria: "Esta tribulación tiene fecha de vencimiento". Sus palabras alimentaron las expectativas de quienes esperan que la Epa Colombia pueda regresar pronto a su hogar.

Karol Samantha compartió un emotivo texto recordando el pasado de Epa Colombia y asegurando que su actual proceso legal tiene fecha de vencimiento Captura de pantalla: @famososhastalaz

¿Cuál es la situación legal de Epa Colombia y qué podría pasar?

Daneidy Barrera fue capturada el 27 de enero de 2025, cuando salía de su peluquería en el barrio Restrepo, en Bogotá. La creadora de contenido debe cumplir una condena de cinco años y dos meses de prisión, ratificada por la Corte Suprema de Justicia por los daños ocasionados a una estación de TransMilenio en 2019.

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El 7 de agosto de 2026, fue trasladada desde la Escuela de Carabineros de Bogotá hasta la cárcel La Picaleña, en Ibagué, donde permanece recluida. Mientras tanto, su equipo jurídico continúa adelantando gestiones relacionadas con su situación.

El 30 de septiembre de 2026, la empresaria enfrentó una audiencia virtual de reparación integral. Durante el encuentro, TransMilenio propuso que realizara 55 videos pedagógicos para cubrir el saldo pendiente de 367 millones de pesos.

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De acuerdo con la información registrada, su abogada defensora manifestó que están cada vez más cerca de conseguir su libertad. Sin embargo, no se ha confirmado una fecha para su salida de prisión. Entre tanto, Karol Samantha continúa al frente de la empresa de Keratinas y al cuidado de su hija, Daphne Samara.

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