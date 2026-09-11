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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yina Calderón se quiebra al hablar del traslado de Epa Colombia rumbo a una audiencia

Yina Calderón se quiebra al hablar del traslado de Epa Colombia rumbo a una audiencia

Por medio de sus redes sociales, la empresaria de fajas se pronunció visiblemente afectada por las restricciones impuestas a Daneidy Barrera durante sus diligencias judiciales.

Yina Calderón opinando en redes sobre el traslado judicial de Daneidy Barrera Epa Colombia rumbo a su audiencia
Yina Calderón se mostró conmocionada al hablar sobre las imágenes del traslado de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, hacia su audiencia judicial
Fotocollage realizado por La Kalle; @yinacalderonoficial
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

El caso de Epa Colombia no deja de encender las redes sociales; la influencer, amiga de Yina Calderón, atraviesa un momento complejo en prisión. Durante esta semana se difundió un video por redes sociales, en el que se ve a Daneidy Barrera Rojas siendo trasladada hacia una audiencia.

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En el material difundido se observa a la creadora de contenido bajo custodia del Inpec y con restricciones de movilidad en sus manos y pies. Las imágenes generaron distintas reacciones en redes sociales, entre ellas, la de Yina Calderón, quien no pudo ocultar su preocupación por el procedimiento.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre el traslado de Epa Colombia?

Yina Calderón se refirió en varias oportunidades al caso de su amiga, Epa Colombia, y esta vez no fue la excepción. Luego de conocer las imágenes de su traslado, la DJ reaccionó por medio de sus redes sociales y expresó su preocupación por la situación.

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La empresaria de fajas se mostró bastante afectada por la situación de Daneidy. Con la voz quebrada, cuestionó las medidas de seguridad que las autoridades aplicaron en contra de su amiga en la sede judicial de Ibagué.

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La DJ se expresó con las siguientes palabras: “Yo no entiendo por qué tienen que amarrarle los pies. 'Epa Colombia' cometió un error; ella ya lo pagó”. Para Calderón, este trato resulta desproporcionado considerando la naturaleza de los hechos juzgados en este proceso.

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Calderón cuestionó que se mantengan medidas tan estrictas sobre su amiga mientras otras personas investigadas por delitos mayores continúan libres: “Hay muchos bandidos sueltos. Hay bandidos con cuentas y Epa Colombia, por un error, no sé si por la edad, por las malas juntas, por la falta de educación, por muchas cosas, está siendo tratada como si fuera una criminal”.

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Además, Yina dirigió un mensaje al mandatario nacional para solicitarle que considere el caso desde la perspectiva familiar. En su emotivo pedido expresó: “Quiero pedirle al presidente que se ponga en los zapatos de los papás de 'Epa Colombia' y se pregunte si es justo el trato”.

En su declaración, la influenciadora recordó que Barrera es madre de familia y cuestionó la severidad del procedimiento aplicado. Al respecto enfatizó: “Dañó el torniquete de un TransMilenio... ¿Por qué no darle la oportunidad de pagar casa por cárcel?”, relató ante sus seguidores.

La empresaria también hizo un llamado para que las autoridades revisen la situación de Daneidy y tengan en cuenta el impacto que el proceso tiene en su familia. “Yo le pido que piense dos minutos y vaya tras los verdaderos bandidos y le dé la oportunidad de Epa para no ser más tratada así”, manifestó.

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¿Cuál es el proceso judicial que enfrenta Epa Colombia?

El origen de este proceso judicial se remonta a las manifestaciones de noviembre de 2019, cuando Barrera causó daños a la infraestructura de TransMilenio en Bogotá. Por estos hechos, la justicia le impuso una pena de 63 meses y 15 días tras su detención a inicios del año 2025.

En agosto, las autoridades ordenaron trasladar a Daneidy desde la capital colombiana hasta el Complejo Carcelario y Penitenciario Coiba Picaleña en Ibagué. Esta decisión ocurrió tras cuestionamientos sobre supuestos beneficios que la recluida recibía en su anterior centro penal.

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Video que puedes ver: Polémica por estricta forma en la que Epa Colombia es trasladada

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