Nuevo mensaje de abogada de Epa Colombia tras su traslado a Picaleña: esto dijo

La abogada de Epa Colombia, Wendy Herrera, volvió a pronunciarse sobre el proceso que enfrenta Daneidy Barrera luego de su traslado al complejo penitenciario La Picaleña, en Ibagué. Su nuevo mensaje estuvo relacionado con las gestiones que adelanta para buscar que la empresaria pueda recuperar su libertad.

El caso de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, continúa generando atención entre sus seguidores, especialmente después de que el pasado 7 de agosto fuera trasladada desde Bogotá hasta un centro penitenciario en Ibagué.

Desde entonces, Wendy Herrera ha utilizado sus redes sociales para referirse al avance del proceso y responder a algunos de los comentarios que han surgido alrededor de la situación jurídica de su representada.

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En una de sus recientes publicaciones, la abogada dejó claro que el proceso para buscar la libertad de Epa Colombia no depende de una decisión inmediata, sino del cumplimiento de los procedimientos y requisitos correspondientes.

“¿Ustedes creen que la libertad en 28 días es por arte de magia? Me toca hacer las cosas como en derecho corresponde. Para poder liberarla me toca cumplir con el debido proceso y los requisitos de procedibilidad. Estoy haciendo las cosas bien y la tesis que estoy aplicando, Daneidy recobrará su libertad”, expresó Wendy Herrera.

El mensaje de la defensora llegó después de que en redes sociales aumentaran las preguntas sobre cuándo podría producirse una eventual salida de la empresaria del centro penitenciario.

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¿Qué dijo la abogada de Epa Colombia sobre su libertad?

Wendy Herrera insistió en que está trabajando en el proceso y que las actuaciones deben adelantarse siguiendo los pasos establecidos.

Su pronunciamiento también respondió a quienes han cuestionado el tiempo que ha tomado el trámite.

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La abogada dejó ver que su estrategia busca cumplir con los requisitos necesarios antes de solicitar que se concrete la libertad de Daneidy Barrera.

La frase “Daneidy recobrará su libertad” fue uno de los apartes que más llamó la atención de su publicación, pues refleja la posición que mantiene la defensora frente al futuro jurídico de su representada.

El nuevo mensaje se conoce mientras Epa Colombia permanece recluida en La Picaleña, después del traslado realizado en agosto.

Daneidy Barrera cumplía una condena de más de cinco años y anteriormente permanecía en una guarnición militar de Bogotá. La situación cambió luego de que perdiera los beneficios que le permitían permanecer en ese lugar.

De acuerdo con la información entregada sobre el traslado, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, tomó la decisión después de reportar presuntas faltas e indisciplinas durante su reclusión anterior.

Entre los hechos señalados estuvieron situaciones relacionadas con la convivencia, el uso no autorizado de teléfonos celulares para realizar transmisiones en vivo en redes sociales y la realización de procedimientos estéticos que no estaban permitidos en el lugar donde permanecía recluida.

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Epa Colombia permanece en Picaleña mientras avanza su proceso

El traslado de Epa Colombia a Ibagué modificó las condiciones en las que venía cumpliendo su condena y volvió a poner su situación jurídica en el centro de la conversación.

Desde que llegó al complejo penitenciario La Picaleña, los seguidores de la empresaria han estado pendientes de cualquier novedad relacionada con su proceso, especialmente de los mensajes publicados por su equipo jurídico.

La abogada también ha tenido que responder a cuestionamientos relacionados con el tiempo que podría tardar el proceso.

Precisamente, su más reciente mensaje buscó aclarar que no se trata simplemente de esperar un número determinado de días, sino de avanzar con las actuaciones que correspondan.

“Me toca hacer las cosas como en derecho corresponde”, señaló Herrera en su publicación.