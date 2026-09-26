Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
EXTRADICIÓN DE 'ARAÑA'
¿AMBULANCIA CON PASAJEROS?
MODALIDADES DE ESTAFA DIGITAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Teniente retirado fue enviado a prisión por presunto desplazamiento de la familia de Luis Alfonso

Teniente retirado fue enviado a prisión por presunto desplazamiento de la familia de Luis Alfonso

Un teniente retirado fue enviado a prisión por un proceso relacionado con el presunto desplazamiento de la familia de Luis Alfonso en Rionegro, Antioquia.

Luis-alfonso-tocandose-el-sombrero.jpg
Caso Luis Alfonso y el general retirado
Foto: Redes de Luis Alfonso
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

Un teniente retirado de la Policía Nacional fue enviado a prisión dentro de una investigación por el presunto desplazamiento forzado de la familia del cantante de música popular Luis Alfonso. El caso se remonta a hechos ocurridos en mayo de 2023 en una finca ubicada en Rionegro, Antioquia.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

El exuniformado fue identificado como Bladimir Alberto Londoño Londoño. Según la investigación de la Fiscalía, para ese momento todavía estaba activo en la Policía y habría participado en un episodio ocurrido en una propiedad donde se encontraba la familia del artista y otros trabajadores.

Últimas noticias

Luto en la televisión: muere querido actor; así lo despidió Lorna Cepeda
Farándula

Luto en la televisión: muere querido actor; así lo despidió Lorna Cepeda

Video de un joven de Manizales generó dudas entre los internautas sobre la identidad de Camilo Cifuentes.
Farándula

La identidad de Camilo Cifuentes habría quedado al descubierto: video desató dudas

Lee también

Luis Alfonso antes y despues de la fama junto a su esposa Luisa Pulgarin recordando sus inicios
Farándula

Esposa de Luis Alfonso reveló inéditas FOTOS del cantante antes de alcanzar la fama

Luis Alfonso junto a su esposa Luisa Pulgarín, de quien reveló detalles sobre la relación con sus suegros al inicio del noviazgo
Farándula

Luis Alfonso se sinceró sobre su relación con sus suegros: "Primero son ellos"

¿Qué pasó con la familia de Luis Alfonso?

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

De acuerdo con la información conocida durante el proceso judicial, Londoño habría llegado hasta la propiedad acompañado por otras tres personas. La Fiscalía sostiene que, durante el episodio, se realizaron varios disparos contra la puerta y la fachada de la vivienda utilizando un arma de dotación oficial.

Publicidad

En ese momento, en la finca se encontraban integrantes de la familia de Luis Alfonso y la pareja encargada de trabajar como mayordomos. En total, según la investigación, había cinco adultos y cinco menores de edad.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona y el entonces oficial fue detenido inicialmente. Sin embargo, en aquella oportunidad recuperó su libertad después de ser presentado ante un juez por el delito de daño en bien ajeno. Meses después también fue destituido de la Policía por faltas disciplinarias, según los reportes conocidos del caso.

Publicidad

La investigación tomó un nuevo rumbo después de que, según la Fiscalía, la familia del cantante y los trabajadores de la finca comenzaran a recibir amenazas. En ellas les habrían exigido abandonar la zona en un plazo determinado.

Las autoridades sostienen que estas intimidaciones provocaron que las dos familias abandonaran la propiedad de Rionegro. Por estos hechos, la Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de desplazamiento forzado agravado.

El teniente retirado fue capturado el 14 de septiembre de 2026 durante un operativo realizado en Rionegro. Posteriormente fue presentado ante un juez, quien impuso una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.

Durante la audiencia, Londoño no aceptó los cargos que le fueron imputados. Su defensa también ha cuestionado que las amenazas posteriores puedan ser atribuidas directamente al exuniformado y el proceso continuará en las siguientes etapas judiciales.

Por ahora, el cantante Luis Alfonso no se ha pronunciado públicamente sobre la captura y el proceso judicial que involucra al exoficial. El caso continúa en investigación y será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad del acusado.

Te puede interesar

Luis Alfonso atacaron camión que llevaba ayudas humanitarias al Chocó.jpg
Farándula

Revelan por qué atacaron el camión de Luis Alfonso que transportaba ayudas para el Chocó

Jamal Musiala ¿qué le pasó al compañero de Luis Díaz.jpg
Deportes

Compañero de Luis Díaz se desmayó en pleno partido y preocupa a hinchas del Bayern Múnich

Publicidad

Relacionados

Luis Alfonso

Policía Nacional

Violencia