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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Luis Alfonso se sinceró sobre su relación con sus suegros: "Primero son ellos"

Luis Alfonso se sinceró sobre su relación con sus suegros: "Primero son ellos"

El intérprete de música popular recordó cómo fue su vínculo con sus suegros cuando apenas comenzaba su noviazgo con quien hoy es su esposa, cuando no tenía "nada".

Luis Alfonso junto a su esposa Luisa Pulgarín, de quien reveló detalles sobre la relación con sus suegros al inicio del noviazgo
Luis Alfonso recordó los inicios de su relación con Luisa Pulgarín y cómo lo recibieron sus suegros cuando aún no tenía reconocimiento ni recursos
Foto: @luisafdapv
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

El reconocido cantante de música popular Luis Alfonso confesó durante una entrevista en el programa de Caracol Televisión, La RED. ¿Cómo es la relación que lleva con sus suegros.

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Los seguidores del artista saben que la situación económica del cantante no siempre fue la más próspera. Antes de ser el reconocido cantante que es hoy en día, el artista pasó por varias necesidades.

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Pero esto no impidió que la relación entre el artista y su ahora esposa Luisa Fernanda Pulgarín prosperara. Cuando iniciaron su noviazgo, el artista pasaba por una situación económica difícil; la falta de dinero era constante

Durante la charla con el programa anteriormente mencionado, el cantante recordó el momento en el que sacudió una guitarra en la búsqueda de un billete de 10.000 pesos para comprar el almuerzo. Ante esa difícil realidad, los padres de su pareja se convirtieron en su gran red de apoyo.

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¿Cómo se lleva Luis Alfonso sus suegros?

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Luis Alfonso contó que cuando sus suegros iban de visita a su hogar, no iban con las manos vacías, sino que llevaban víveres; le decían: "Vea una cubeta de huevitos. Vea, Morrongo. Ahí le trae una arroita de panela" también le ayudaban con los pañales del niño.

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El intérprete de 'Chismofilia' dijo que en varias ocasiones le ayudaron con dinero para cubrir la factura del telefono, debido a como el dijo: "cuando yo estaba empezando. Que yo no tenía nada, no tenía ni la culpa, papi".

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Sus suegos son un apoyo incondicional, el artista menciono una de las frases que ellos le decían: "Tome 10 mil para que vaya y se motile". Esa valiosa ayuda en momentos duros creó un lazo indestructible de reciprocidad y gran respeto que permanece intacto en ellos.

Asimismo, el cantante afirmó: "Yo me los gané desde que ellos entendieron que yo a Luisa la amaba". Agregó que ese afecto mutuo se consolidó "cuando vieron cómo yo trataba a la mona y a Jerito".

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Debido al lazo que se creo entre el famoso y sus suegros, él los coloca como prioridad en su vida cotidiana. Siempre los tiene presentes, para cualquier reunión, almuerzo o viaje familiar, los padres de Luisa son siempre los invitados de honor:

"Yo no puedo fritar un pedazo de carne porque el primero que llamo es al viejito: 'Viejo, caiga pues para que coma carnita y venga con la viejita'. No puedo armar un paseo porque los primeros son ellos".

Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín celebraron la renovación de sus votos matrimoniales en el mes de junio del año 2026. Tienen tres hijos y ella es la encargada de su imagen o, como se le conoce en el mundo del entretenimiento, es su stylist.

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