Hija mayor de Yeison Jiménez reapareció y sorprendió con confesión sobre Sonia Restrepo

Camila Jiménez, hija mayor de Yeison Jiménez, reapareció en redes sociales junto a su mamá, Sonia Restrepo, y sorprendió a sus seguidores con un mensaje en el que habló de la relación de sus padres y de lo que ha aprendido de su mamá después de la partida del cantante.

La joven compartió un video junto a Sonia y aprovechó ese momento familiar para dedicarle unas palabras que rápidamente llamaron la atención.

Aunque se trató de una publicación sencilla, el mensaje tomó un significado especial por el momento que atraviesa la familia, pues ya han pasado ocho meses desde la ausencia de Yeison.



“Creo profundamente en el amor porque crecí viendo a mi mamá amar de la forma más leal y bonita que existe”, escribió Camila.



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Camila Jiménez habló del amor de Sonia Restrepo por Yeison

En su publicación, Camila también destacó la manera en que su mamá estuvo presente durante los momentos complicados y resaltó que, desde su perspectiva, Sonia nunca dejó de acompañar a Yeison.

“Incluso en los días más difíciles, sin condiciones y sin importar lo que la vida pusiera en frente”, expresó.

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La hija mayor de Yeison contó además que la pérdida de su papá modificó la forma en que ahora observa esa historia. Lo que antes podía ver como parte de la vida familiar adquirió otro significado después de su partida.

“Después de perder a mi papá, entendí aún más el verdadero significado de amar a alguien hasta el final”, manifestó.

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Camila, de 15 años, decidió poner el foco en Sonia y en la enseñanza que recibió de ella. Su mensaje no solo recordó a Yeison, sino que también mostró la admiración que siente por su mamá.

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La joven cerró sus palabras con una frase que terminó convirtiéndose en una de las partes más comentadas de la publicación:

“Ella me enseñó que el amor verdadero no siempre necesita palabras, a veces simplemente se queda, acompaña y nunca deja de amar”.

El video permitió ver a Camila y Sonia juntas mientras la joven expresaba públicamente lo que piensa de su mamá. La publicación generó numerosas reacciones y varios seguidores aprovecharon el espacio para enviarles mensajes de cariño.

Entre los comentarios aparecieron frases como “Aquí todos admiramos a doña Sonia por lo fuerte y berra”, “Sonia, eres de admirar” y “Yeison debe estar orgulloso de sus mujeres”.

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Otros usuarios también destacaron la cercanía entre madre e hija y comentaron sobre la apariencia de ambas. Para muchos de los seguidores de Yeison, la publicación fue una oportunidad para acompañar a Sonia y Camila en medio de estos meses marcados por la ausencia del cantante.