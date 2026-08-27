Esposa de Óscar Marín, víctima del accidente de Yeison Jiménez, dejó doloroso mensaje

Jenny Otálvaro, esposa de Óscar Marín, una de las víctimas del accidente aéreo en el que también falleció el cantante Yeison Jiménez, volvió a recordar a su esposo con un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

Han pasado más de siete meses desde aquel accidente que cobró la vida de Yeison Jiménez, integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

Durante este tiempo, Jenny ha utilizado sus redes sociales para compartir fotografías, recuerdos y palabras dedicadas a quien fue su compañero de vida.



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En una de sus publicaciones más recientes, la mujer compartió una fotografía de Óscar durante un viaje a Nueva York.

La imagen estuvo acompañada de un mensaje que dejó ver cuánto continúa extrañándolo y, al mismo tiempo, recordó una de las cosas que más disfrutaba.

“Él es mi esposo Óscar Marín, lleva 7 meses en el cielo, si lo ven no lo dejen solito ofrézcanle un tinto, nunca lo va a rechazar. A parte es muy amigable, consentido y amoroso”, escribió Jenny.

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Jenny Otálvaro recuerda a Óscar Marín siete meses después

La ausencia de Óscar Marín ha sido un tema recurrente en las publicaciones de su esposa. A través de TikTok, Jenny ha mostrado diferentes recuerdos junto a él y ha expresado cómo ha sido afrontar su partida.

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En otra publicación, la mujer describió la mezcla de emociones que experimenta cada vez que piensa en su esposo. La alegría de los momentos compartidos aparece acompañada por el dolor de saber que ya no está.

“Cada recuerdo tuyo comienza con una sonrisa y termina con un llanto, cómo puedo asimilar que ya no te tengo, que ya no estás aquí”, expresó.

La frase resume la forma en que Jenny ha hablado públicamente de Óscar durante estos meses: a través de fotografías y recuerdos que le permiten mantener presente la historia que construyeron juntos.

Óscar Marín era conocido por ser uno de los hombres cercanos a Yeison Jiménez y hacía parte de su equipo de trabajo. Su muerte ocurrió junto con la del cantante y las demás personas que viajaban en la aeronave.

Desde entonces, los recuerdos de quienes compartieron con ellos han aparecido en redes sociales, mientras sus familiares han continuado expresando públicamente el impacto que dejó su ausencia.

Esposa de Óscar Marín, víctima del accidente de Yeison Jiménez, dejó doloroso mensaje

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Jenny también ha compartido palabras en las que habla directamente sobre lo que significó haber conocido y compartido parte de su vida con Óscar.

En una de sus publicaciones escribió: “Supongo que extrañarte de por vida es el costo del gran privilegio de haberte conocido en esta vida y el haber compartido momentos increíbles y felices a tu lado”.

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La publicación refleja otra faceta de los recuerdos que ha compartido durante estos siete meses. Más allá de hablar únicamente de la ausencia, Jenny también ha resaltado los momentos felices que vivió junto a su esposo.

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Su manera de recordarlo ha estado acompañada por fotografías de diferentes momentos y viajes. Entre ellas está la imagen tomada en Nueva York, escenario que eligió para compartir uno de sus mensajes más recientes.

El recuerdo de Óscar Marín también permanece ligado a su relación profesional y de amistad con Yeison Jiménez. Para quienes conocieron al cantante y a su equipo, su nombre quedó asociado a una de las personas que estuvo cerca del artista durante los últimos años.