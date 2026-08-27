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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Hombre habría accedido a su mamá y acabado con su vida en Bogotá; la mujer tenía 64 años

Hombre habría accedido a su mamá y acabado con su vida en Bogotá; la mujer tenía 64 años

El sujeto fue capturado días después de lo ocurrido, pero no aceptó los cargos imputados, pese a que la Fiscalía presentó detalles sobre su presunta participación en los hechos.

Montaje muestra una calle nocturna con cinta de la policía y, en el recuadro central, Cristian Leonardo Pinzón custodiado por dos agentes de la Policía
Agentes de la Policía Nacional capturaron en Bogotá a un hombre acusado de presuntamente haber accedido a su madre de 64 años
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de la Policía de Bogotá e IA
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

El ciudadano es procesado por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia física y en la muerte de su madre, una mujer de 64 años, ocurridos a mediados de julio de este año.

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De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación, los hechos investigados ocurrieron durante la noche del 14 de julio, al interior de una vivienda de dicho sector. Las pesquisas señalan que la víctima habría muerto después de ser sometida a agresiones físicas y de índole carnales.

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Posteriormente, el procesado habría intentado alterar las evidencias y desviar la atención de los familiares para hacerles creer que la mujer aún se encontraba con vida.

¿Cuál era el historial de Cristian Leonardo Pinzón?

La investigación penal reveló que el caso habría estado precedido por un patrón de agresiones verbales, psicológicas y económicas dentro del entorno familiar.

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Según la información presentada por el fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Cristian Leonardo Pinzón habría intimidado de manera sistemática a su madre durante aproximadamente una década.

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Los testimonios y las indagaciones señalan que estas conductas coercitivas, que en algunas ocasiones habrían incluido amenazas con armas blancas, tenían como finalidad exigirle constantemente dinero para financiar el consumo de sustancias estupefacientes.

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Para conseguir estos recursos, Cristian Leonardo Pinzón presuntamente recurría tanto a presiones relacionadas con el vínculo familiar como a la intimidación directa. Esta situación se habría prolongado durante años, hasta que finalmente ocurrieron los hechos del 14 de julio en el domicilio de la víctima.

Cristian Leonardo Pinzón es capturado después de acabar con su mamá
Agentes de la Policía Nacional capturaron en Bogotá a Cristian Leonardo Pinzón acusado de presuntamente haber accedido a su madre de 64 años
Foto: imagen tomada de Policía Nacional de Bogotá

Las acciones posteriores a la muerte de la mujer

Uno de los puntos clave de la investigación está relacionado con las acciones de ocultamiento que habría realizado el procesado después de la muerte de su madre. Los elementos materiales probatorios recopilados indican que habría utilizado el teléfono celular de la víctima para enviar mensajes de texto y fotografías a sus familiares.

Con el propósito de ocultar las lesiones visibles en el rostro de la mujer, presuntamente le colocó un tapabocas antes de tomar una fotografía que posteriormente envió a sus allegados.

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Esta maniobra habría tenido como finalidad hacerles creer que la mujer continuaba con vida y evitar que alertaran oportunamente a las autoridades.

La captura de Cristian Leonardo Pinzón se realizó mediante una orden judicial ejecutada en vía pública. Posteriormente, un fiscal adscrito a la Unidad de Vida lo presentó ante las autoridades judiciales correspondientes para adelantar las audiencias concentradas.

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Durante el proceso, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El procesado no aceptó los cargos formulados en su contra. Sin embargo, teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones y los riesgos procesales, un juez de control de garantías ordenó una medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario.

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