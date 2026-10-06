Esposo de Yenifer García cuenta el error que cometieron tras su muerte: “Nos confiamos”

A casi dos meses del fallecimiento de Yenifer García en Bogotá, los resultados de la necropsia practicada por Medicina Legal dieron un giro determinante al caso. Tras conocer el dictamen, su esposo, Jhonatan Cantor, habló sobre el error que, según su relato, cometieron al permitir que el procedimiento se realizara bajo estas condiciones.

Las autoridades evalúan la hipótesis de un homicidio doloso luego de establecer que la víctima recibió una combinación de fármacos por vía intravenosa en su propia vivienda, durante un procedimiento relacionado con un tatuaje que Yenifer quería terminar en su espalda.

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El reporte de Medicina Legal determinó que la muerte de la mujer, de 33 años, podría corresponder a un homicidio doloso. Aunque fueron descartados traumatismos mecánicos externos e internos, los peritos identificaron varios signos físicos relevantes en el cuerpo de la víctima.



Entre los principales hallazgos se registró una coloración violácea en el rostro, el cuello y el pecho, además de un hematoma en la zona interna del codo, con evidencias de venopunción.



El cóctel de fármacos que provocó la intoxicación de Yenifer García

Los exámenes toxicológicos practicados al cuerpo de Yenifer García revelaron que la causa determinante de la muerte fue una intoxicación medicamentosa.

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De acuerdo con el dictamen médico-legal, durante la realización del tatuaje a domicilio le fue suministrada por vía intravenosa una combinación de tres sustancias: ketamina, fentanilo y midazolam.

¿Cómo reaccionó el esposo de Yenifer García al dictamen de Medicina Legal?

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Jhonatan Cantor, esposo de la víctima, ofreció declaraciones a Noticias Caracol en las que detalló los antecedentes del contacto con la persona que habría suministrado las sustancias.

Según su relato, existía una relación de confianza de varios años con el anestesiólogo, debido a la amistad que este mantenía con la familia. Por esta razón, aceptaron que el procedimiento se realizara en su vivienda.

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Cantor señaló que, aunque inicialmente se había planteado la aplicación de anestesia local, posteriormente la propuesta cambió a una administración por vía intravenosa, bajo la premisa de que no representaba ningún peligro.

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“Mi esposa lo distinguía porque tenía una amistad de muchos años con la familia, él hace liposucciones y tratamientos en la casa de él. Nos confiamos porque él dijo que iba a ser local. Después dijo que no, que intravenosa, pero que eso no pasaba nada. Lo que hizo él es gravísimo”, mencionó Jhonatan al medio.

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Tras conocer los nuevos hallazgos forenses, el esposo de la víctima solicitó a las autoridades judiciales que se emita una orden de captura contra el responsable de suministrar los medicamentos. Según su versión, esta persona permanece prófuga, mientras la familia espera que la Fiscalía avance en la investigación.

Se conoció un video que muestra los minutos previos al procedimiento en medio del cual murió Yenifer García, quien falleció tras realizarse un tatuaje en Bogotá. Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre el caso. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/F8gBz2QpY9 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 6, 2026

Así fue la muerte de Yenifer García

Videos captados por las cámaras de seguridad de la vivienda permitieron reconstruir parte de la secuencia de hechos registrada el día del suceso. En las imágenes se observa a la víctima desplazándose por la casa, mientras el tatuador y la persona encargada de administrar los fármacos preparaban la camilla y los insumos en una de las habitaciones.

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De acuerdo con el testimonio de la familia, el hombre que administró los medicamentos aseguró a las hijas de la víctima que su madre permanecería despierta y conversando durante el procedimiento.

Familia de Yenifer García denuncia que un falso anestesiólogo utilizó sedante para animales durante un tatuaje casero en Bogotá, causándole la muerte Foto collage realizado por La Kalle; Redes sociales e Instagram

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Sin embargo, menos de media hora después, Yenifer dejó de responder. El tatuador advirtió la gravedad de la situación al notar que la mano de la mujer quedó inmóvil sobre la camilla, lo que también generó temor entre sus hijas, quienes se encontraban presentes durante el procedimiento.

Tras voltearla y percatarse de que estaba inconsciente, las personas presentes intentaron realizar maniobras de reanimación, pero estas no tuvieron éxito.