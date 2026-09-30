Pistas clave de cómo se planeó atentado para acabar con ‘Jhon Calzones’; no lo esperaba

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer la muerte de Jhon Jairo Torres Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, exalcalde de Yopal, Casanare, quien fue víctima de un atentado el 29 de septiembre.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a que los responsables habrían utilizado la información pública disponible sobre Jhon Calzones y sus publicaciones en redes sociales con el fin de conocer sus rutinas y planificar el ataque.

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Las pistas clave de la muerte de ‘Jhon Calzones’

De acuerdo con información de las autoridades, citada por El Tiempo, las plataformas digitales de la víctima se convirtieron en un elemento relevante para reconstruir sus movimientos previos al atentado, especialmente las publicaciones que realizaba desde su negocio de venta de carne.



Por otro lado, el medio citado señaló que el posible seguimiento al exfuncionario habría comenzado aproximadamente ocho días antes del ataque.

Durante ese periodo, Jhon Jairo Torres mantuvo una actividad constante en sus perfiles de redes sociales, desde donde transmitía y compartía contenidos relacionados con su predio La Selvita, ubicado en la zona rural de Yopal.

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Revelan segundo video del ataque a Jhon ‘Calzones’: otro ángulo de los disparos /Foto: redes sociales

En esta propiedad no solo residía, sino que también desarrollaba parte de su negocio de venta de carne, promocionaba productos y anunciaba ofertas laborales. Por ello, los investigadores analizan si la exposición de estos contenidos habría permitido establecer sus patrones de movilidad y horarios de permanencia.

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Una de las hipótesis de la investigación señala que esta exposición pública habría facilitado a los agresores la ubicación de Jhon Calzones y la selección del momento para ejecutar el ataque.

¿Cómo fue el ataque contra Jhon Calzones?

El hecho se registró durante la mañana del martes 29 de septiembre en la finca La Selvita. Según la reconstrucción del caso y el material fílmico recopilado, dos hombres arribaron al lugar a bordo de una motocicleta.

Para aproximarse a Torres sin levantar sospechas, uno de los sujetos habría utilizado como pretexto la compra de carne. Una vez estuvo a corta distancia del exalcalde, desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

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El gobernador de Casanare confirmó que Jhon Calzones sufrió heridas de gravedad tras recibir impactos de bala en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo. Pese a ser trasladado de urgencia a un centro asistencial de Yopal, falleció horas después en el Hospital Regional de la Orinoquía.

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El capturado por la muerte de Jhon Calzones

Tras el ataque contra el exalcalde de Yopal, los dos sospechosos intentaron escapar del predio en la misma motocicleta. Sin embargo, el vehículo habría presentado una falla mecánica durante la huida, lo que permitió la intervención de trabajadores de la finca.

En medio de la reacción, fue aprehendido uno de los presuntos participantes, un adolescente de 17 años.

Las autoridades aseguraron un teléfono celular y la motocicleta que habría sido utilizada durante los hechos. Estos elementos, junto con las grabaciones de las cámaras de seguridad, permanecen bajo custodia judicial mientras continúa la búsqueda e identificación del segundo involucrado y se esclarecen los motivos por los cuales se habría cometido el ataque contra Jhon Jairo Torres.