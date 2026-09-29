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Videos del accidente en Girón: tractocamión se quedó sin frenos y arrolló varios vehículos

Un tractocamión chocó contra una vivienda en Girón, Santander, y arrasó varios carros. Autoridades reportan un muerto y decenas de heridos.

Videos del accidente en Girón: tractocamión se quedó sin frenos
El tractocamión terminó contra una vivienda en Girón y arrolló varios vehículos durante el fuerte accidente.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Un fuerte accidente se registró en Girón, Santander, luego de que un tractocamión se estrellara contra una vivienda y terminara arrasando varios vehículos que se encontraban en la zona. El hecho ocurrió en la vía de descenso hacia el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, a la altura del sector conocido como la Puerta de Girón.

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Las autoridades del municipio confirmaron que, hasta el momento, hay una persona muerta, cuya identidad todavía no ha sido establecida, y decenas de personas heridas.

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El impacto fue de tal magnitud que el tractocamión terminó contra la estructura de una casa y dejó varios vehículos afectados. Además, algunas personas habrían quedado atrapadas debajo del pesado vehículo y entre los escombros que quedaron tras el choque.

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Videos muestran la magnitud del accidente

Las imágenes que circulan en redes sociales permiten observar el estado en el que quedó el sector después del choque.

En los videos se aprecia el tractocamión involucrado en el accidente y los daños ocasionados a la vivienda y a los vehículos que estaban en la zona.

La emergencia generó una rápida reacción de la comunidad y de los organismos encargados de atender este tipo de situaciones. Varias personas se acercaron al lugar para intentar ayudar mientras avanzaban las labores de rescate.

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¿Qué pasó con el tractocamión en Girón?

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, el tractocamión habría presentado una falla en los frenos mientras descendía por la vía que conduce hacia el aeropuerto Palonegro.

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Esta hipótesis todavía debe ser establecida por las autoridades que investigan las causas del accidente.

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El vehículo terminó saliéndose de su trayectoria y chocó fuertemente contra una vivienda ubicada en el sector de la Puerta de Girón. En medio del impacto también habría arrasado varios automóviles que permanecían en el lugar.

La escena generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona, debido a que algunas personas quedaron atrapadas después del choque.

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