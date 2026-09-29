Videos del accidente en Girón: tractocamión se quedó sin frenos y arrolló varios vehículos

Un fuerte accidente se registró en Girón, Santander, luego de que un tractocamión se estrellara contra una vivienda y terminara arrasando varios vehículos que se encontraban en la zona. El hecho ocurrió en la vía de descenso hacia el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, a la altura del sector conocido como la Puerta de Girón.

Las autoridades del municipio confirmaron que, hasta el momento, hay una persona muerta, cuya identidad todavía no ha sido establecida, y decenas de personas heridas.

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El impacto fue de tal magnitud que el tractocamión terminó contra la estructura de una casa y dejó varios vehículos afectados. Además, algunas personas habrían quedado atrapadas debajo del pesado vehículo y entre los escombros que quedaron tras el choque.



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Videos muestran la magnitud del accidente

Las imágenes que circulan en redes sociales permiten observar el estado en el que quedó el sector después del choque.



En los videos se aprecia el tractocamión involucrado en el accidente y los daños ocasionados a la vivienda y a los vehículos que estaban en la zona.

La emergencia generó una rápida reacción de la comunidad y de los organismos encargados de atender este tipo de situaciones. Varias personas se acercaron al lugar para intentar ayudar mientras avanzaban las labores de rescate.

⚠️️ Emergencia vial en la Puerta de Girón por falla en vehículo de carga. Según los reportes preliminares, un vehículo transportador de carga habría sufrido una falla mecánica en los frenos, colisionando contra varios vehículos y motocicletas en la vía.

🚒 Organismos de socorro… pic.twitter.com/p1OvWSktLs — @Bucaramanganoticias (@Bganoticias1) September 30, 2026

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#ÚltimaHora🔴| A esta hora se registra un fuerte accidente de tránsito en el sector de Puerta Grande, en Girón, en la vía que comunica con Lebrija.



Según información preliminar, dos camiones colisionaron y uno de ellos terminó volcado, impactando además a varios vehículos y… pic.twitter.com/PXo8oFFlmR — Canal TRO (@CanalTRO) September 29, 2026

🚨 Grave accidente de tránsito en Puerta Grande de Girón deja 3 muertos y 10 heridos.

Un vehículo de carga pesada sufrió una falla en el sistema de frenos e impactó a varios carros y motocicletas que circulaban por la vía.

⚠️ Autoridades y equipos de emergencia atienden la… pic.twitter.com/C6Liw3F19c — @Bucaramanganoticias (@Bganoticias1) September 30, 2026

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#LOÚLTIMO | Un grave accidente de tránsito se registró en Girón, Santander. Una tractomula se quedó sin frenos y estrelló varios vehículos. Esto se sabe.



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#Girón l Las autoridades de Tránsito de Girón y la Policía Metropolitana tomaron el control del sector de Puerta Grande, en la vía a Lebrija, donde una tractomula sin frenos arrolló a varias personas y vehículos. El saldo inicial, según los organismos de socorro, sería de tres… pic.twitter.com/1z2uFZx1gJ — Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) September 30, 2026

#Noticia 🔴 | Imágenes registradas en el sector de Puerta Grande, en Girón, muestran a varias personas heridas tras el fuerte accidente de tránsito ocurrido en la vía que comunica con Lebrija.



En el hecho estuvieron involucrados vehículos de carga que terminaron volcados y otros… pic.twitter.com/0HYUZYhtpD — Canal TRO (@CanalTRO) September 30, 2026

¿Qué pasó con el tractocamión en Girón?

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, el tractocamión habría presentado una falla en los frenos mientras descendía por la vía que conduce hacia el aeropuerto Palonegro.

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Esta hipótesis todavía debe ser establecida por las autoridades que investigan las causas del accidente.

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El vehículo terminó saliéndose de su trayectoria y chocó fuertemente contra una vivienda ubicada en el sector de la Puerta de Girón. En medio del impacto también habría arrasado varios automóviles que permanecían en el lugar.

La escena generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona, debido a que algunas personas quedaron atrapadas después del choque.