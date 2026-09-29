Peter Manjarrés sorprende a sus seguidores con el padrino que eligió para su hijo

Peter Manjarrés y Silvestre Dangond son reconocidos como dos de los grandes exponentes del vallenato. Esta vez, ambos sorprendieron a sus seguidores en redes sociales al compartir una reciente unión espiritual que sellaron en medio de una ceremonia especial.

Los artistas compartieron una publicación en Instagram en la que confirmaron oficialmente que se convirtieron en compadres, pero no solo de palabra, como suele usarse en este entorno, sino de manera formal durante una ceremonia bautismal.

Puedes leer: Silvestre Dangond apareció en una sala de cirugía y esto fue lo que reveló el médico



Al parecer, Silvestre Dangond se convirtió en el padrino del único hijo varón de Peter Manjarrés, el pequeño Pedro Jr. La celebración no fue lo único que captó la atención de los internautas y seguidores de los famosos, pues el vínculo entre ambos también generó comentarios.



Lo que más llamó la atención fue que los artistas habrían atravesado varios años de distancia, según algunos medios, además de diferencias relacionadas con la música. Sin embargo, con esta ceremonia demostraron que la madurez y el respeto mutuo pueden prevalecer sobre antiguas diferencias.

¿Dónde fue el bautizo de Pedro Jr. hijo de Peter Manjarrés?

El sacramento del bautismo se llevó a cabo en la Parroquia Espíritu Santo, situada en la ciudad de Barranquilla. Pedro Jr. es el hijo de Peter Manjarrés junto a su esposa María Alexandra 'Tata' Becerra, el cual nació en el mes de octubre del año 2024.

Publicidad

El artista ya era padre de tres hijas mujeres llamadas Valerie, fruto de su primera relación con Karina Guzmán, además de Mariana y María del Carmen. La llegada del pequeño completó el núcleo familiar del artista, quien decidió encomendar su guía espiritual a Dangond.

Puedes leer: ¿Juancho de la Espriella tiene cáncer? El artista aclara cómo se encuentra de salud

Publicidad

La elección del padrino fortaleció un lazo afectivo construido activamente durante los últimos años. Cabe destacar que la esposa de Silvestre, Pieri Avendaño, mantiene una estrecha relación de amistad con Peter Manjarrés, lo que facilitó la cercanía entre los dos hogares.

Al finalizar la ceremonia, Silvestre compartió en redes sociales: “Cuando la sanación, la confianza y el respeto se unen, todo se transforma !! Ahijado Pedro el compromiso será por siempre”. Tata Becerra respondió: “Compadre gracias por acompañarnos, que momento tan especial para nosotros”.

Por su parte, Peter Manjarrés agradeció a su nuevo compadre: “Gracias, compadre, por el compromiso de ser guía apoyo y ejemplo para Pedro; es lo más importante del sacramento del bautismo”. Luego agregó: “Te queremos, siempre contarás con nosotros. Un abrazo”.

¿Cómo es la relación entre Peter Manjarrés y Silvestre Dangond?

Su estuvo marcada por varios momentos de tensión sobre los escenarios. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2009, durante una presentación en Ciénaga, cuando Peter interpretó el tema 'La Colegiala’.

Aquella canción causó la molestia inmediata de Dangond, quien subió a la tarima para reclamarle enfáticamente a su colega frente al público. En ese momento, le dijo: “Respetemos las canciones, respetemos las canciones, respetemos las canciones. Cada quien guerrea con lo suyo”.

Publicidad

Durante esa época, Peter declaró en una entrevista para un medio de comunicación: "Todo esto fue más estrategia de mi compadre, él siempre ha sido un guerrero y muy polémico... Silvestre es un gran artista, pero muy polémico, ahorita es que está juicioso... y piensa diferente".