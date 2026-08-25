Dolorosa pérdida de Silvestre Dangond: fallece Fabio Torres, gran confidente del cantante

El lunes 24 de agosto de 2026 quedará marcado como un día de luto para el folclor y la publicidad en el departamento del Cesar.

Si eres seguidor de la música vallenata, seguro que has escuchado su apodo en más de una ocasión, ya que los cantantes solían saludarlo con afecto y respeto en sus grabaciones.

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Fabio Andrés Torres Molina, conocido cariñosamente en la región como 'El Rector' de la publicidad, falleció repentinamente en Valledupar, dejando atónita a toda la comunidad musical y empresarial que lo vio crecer y triunfar.



Torres, quien era un talentoso administrador de empresas y publicista, fundó su propia agencia llamada Zona Creativa. Desde allí, se convirtió en una de las mentes más brillantes en la organización y divulgación de grandes conciertos vallenatos.



Pero su deceso golpea con especial fuerza al cantante Silvestre Dangond, de quien Torres era uno de sus amigos más entrañables y leales.

¿Quién era Fabio Torres 'El Rector' y cuál era su relación con Silvestre Dangond?

Para entender la gran huella que dejó Fabio Torres en el vallenato, debes conocer su trayectoria.

Aunque su camino junto al artista de Urumita comenzó en el plano estrictamente profesional, con los años se transformó en una profunda hermandad.

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Torres reveló en su momento que empezó a apoyar la música de Silvestre Dangond en el año 2002, cuando el intérprete de Las locuras mías apenas consolidaba su carrera en el ámbito nacional, aunque en esa época aún no eran amigos cercanos.

El verdadero punto de quiebre ocurrió en el 2008, cuando Silvestre Dangond acudió personalmente a la oficina de Fabio para solicitar su ayuda con la campaña publicitaria de su icónico álbum titulado ‘El Original’.

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Esta exitosa colaboración no solo impulsó la carrera de ambos, sino que fortaleció un lazo que rápidamente trascendió lo laboral.

A partir de ese momento, Fabio Torres se integró por completo al círculo íntimo de Silvestre, acompañándolo incondicionalmente en las distintas etapas de su carrera musical y en momentos personales de gran relevancia.

Sin embargo, Silvestre no fue el único gran exponente de la música de acordeón que confió en su talento.

A través de Zona Creativa, Fabio Torres lideró estrategias de promoción, lanzamientos y eventos clave para múltiples estrellas del género vallenato, entre las que destacan Ana del Castillo, Elder Dayán, Diego Daza, Mono Zabaleta y Jorge Iván 'El Churo' Díaz.

De hecho, uno de sus trabajos más recientes en la industria musical fue la estructuración del lanzamiento del álbum 'Pluma Blanca' de El Churo Díaz.

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La historia de superación de Fabio Torres también es digna de destacar y recordar. A los 13 años, fue expulsado del Colegio Nacional Loperena.

Lejos de rendirse o amilanarse ante las dificultades, este episodio lo impulsó a explorar su pasión por las artes gráficas y el diseño, campo que se convertiría en la piedra angular de su posterior éxito empresarial.

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En 2025, Torres plasmó estas vivencias en su libro autobiográfico ‘Cumplir mi sueño, mi plan favorito’.

Gracias a este éxito editorial, recorrió más de 25 escenarios en todo el país ofreciendo conferencias motivacionales basadas en la disciplina, la pasión y el esmero. Justo antes de su deceso, había anunciado con gran ilusión una gira internacional para llevar sus mensajes de superación al exterior.

¿De qué murió Fabio Torres 'El Rector' en Valledupar?

La noticia de su fallecimiento causó una inmensa conmoción debido a lo inesperado y repentino de los hechos. Durante la tarde de este lunes 24 de agosto, Fabio Torres habría sufrido un infarto fulminante.

Aunque el empresario fue trasladado de urgencias a la Clínica Erasmo de Valledupar, lamentablemente ya era demasiado tarde para salvarlo.

La partida de 'El Rector' ha despertado una inmensa ola de condolencias de parte de familiares, seguidores y colegas de la industria, quienes lo recuerdan en redes sociales como un empresario noble, bueno y un excelente ser humano con una enorme capacidad de compartir sus conocimientos.

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Por su parte, Silvestre Dangond se encontraba en Bogotá cumpliendo con un compromiso en el concierto "Voces por la Vida" el pasado domingo.

Por el momento, el artista vallenato no se ha pronunciado públicamente en sus redes sociales respecto a la muerte de su gran amigo.

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Esta dolorosa pérdida evoca para el cantante el triste episodio vivido en 2023, año en el que también perdió a otro de sus mejores amigos, Nicolás Arredondo, quien falleció por causas cardíacas muy similares a las de Fabio Torres.