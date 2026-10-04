Las tres contundentes predicciones de Mhoni Vidente para octubre 2026: signos en alerta

El décimo mes del año inicia con una carga energética sin precedentes. Las nuevas predicciones de Mhoni Vidente para octubre 2026 han encendido las alarmas en el mundo del esoterismo. Considerado bajo su propia lectura como parte del "año cero" o de la transformación absoluta, este periodo marca un antes y un después para la humanidad.

La reconocida astróloga cubana ha revelado tres impactantes visiones que afectarán tanto la estabilidad global como el destino de ciertos miembros del zodiaco.

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1. Revelaciones místicas y eventos globales climáticos

La primera de las grandes revelaciones está directamente conectada con impactantes descubrimientos antiguos y fenómenos de la Tierra. Mhoni Vidente enfatiza que octubre de 2026 traerá sismos de gran magnitud y alteraciones climáticas extremas.



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La pitonisa advierte que la liberación de energías acumuladas provocará movimientos telúricos que sacudirán estructuras clave en América Latina y otras regiones del Pacífico. Además, la influencia astral sugiere tensiones políticas y fluctuaciones en las principales economías mundiales.



2. La advertencia sobre la salud y nuevas cepas

El segundo eje de sus advertencias se enfoca en el bienestar colectivo. De acuerdo con sus visiones transmitidas en plataformas digitales, existe el riesgo latente del resurgimiento de virus antiguos debido a desequilibrios ambientales.

Esta alerta de pandemia según Mhoni Vidente exige que la población no baje la guardia respecto al cuidado de sus vías respiratorias y su sistema inmunológico. Se aconseja un enfoque preventivo integral, cuidando la alimentación y manteniendo hábitos saludables durante todo el otoño.

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3. Signos zodiacales en alerta máxima

La tercera predicción impacta directamente sobre el horóscopo. Aunque el 2026 está liderado por la energía renovadora de Acuario y Aries, las configuraciones planetarias actuales ponen bajo presión a otros sectores del zodiaco. Los signos en alerta durante octubre son:



Tauro: La carta del Tarot del As de Espadas le advierte evitar confiar a ciegas en nuevos negocios o sociedades dudosas.

La carta del Tarot del As de Espadas le advierte evitar confiar a ciegas en nuevos negocios o sociedades dudosas. Aries: La fuerte oposición cósmica le exigirá una enorme dosis de paciencia y madurez para esquivar conflictos familiares y legales.

La fuerte oposición cósmica le exigirá una enorme dosis de paciencia y madurez para esquivar conflictos familiares y legales. Géminis: Debe prestar atención a su entorno cercano, ya que malas decisiones o discusiones sin importancia podrían afectar su estabilidad laboral.

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Para contrarrestar estos efectos, se recomienda a los nativos de estos signos llevar consigo un amuleto de protección, utilizar prendas de color blanco o naranja para atraer abundancia, y purificar las energías de su hogar al iniciar el mes. El cambio está en marcha y la prevención espiritual será tu mejor herramienta.