Con el cierre de noviembre a la vuelta de la esquina, quedan pendientes conversaciones que no se han tenido, decisiones por firmar y rutinas que resultan insostenibles.

A lo largo de las últimas semanas, cinco signos en particular han repetido que se encuentran bien, sosteniendo una sonrisa que ya no convence a nadie a su alrededor.

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Si convives o te relacionas con alguno de ellos en la semana del 23 al 29 de noviembre, requerirás paciencia para acompañarlos en este periodo de transición previa a diciembre.

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¿Qué signos del zodiaco no pueden seguir fingiendo a finales de noviembre?

Durante los últimos días de este mes, la tensión acumulada sale a la superficie en cinco signos zodiacales específicos:



Géminis: Si eres o conoces a un Géminis, sabrás que lleva semanas afirmando que continúa evaluando una decisión importante, rodeado de pestañas abiertas en la computadora, listas de pros y contras y consultas constantes a sus amigos. Sin embargo, la realidad es que tomó la determinación desde la primera hora y solo busca que alguien le confirme que va por el camino correcto. Como sus allegados ya responden con monosílabos ante sus repetidas consultas, la fachada de duda eterna se queda sin público.

Si eres o conoces a un Géminis, sabrás que lleva semanas afirmando que continúa evaluando una decisión importante, rodeado de pestañas abiertas en la computadora, listas de pros y contras y consultas constantes a sus amigos. Sin embargo, la realidad es que tomó la determinación desde la primera hora y solo busca que alguien le confirme que va por el camino correcto. Como sus allegados ya responden con monosílabos ante sus repetidas consultas, la fachada de duda eterna se queda sin público. Leo: Si te identificas con Leo o vives con uno, habrás notado que inició noviembre con una sobrecarga de proyectos: empezó un curso, ofreció ayuda en una reforma y asumió el liderazgo de planes que nadie le solicitó. Aunque asegura que todo va genial, la acumulación le impide dormir bien, lo lleva a responder mal a su entorno y suma dos semanas sin terminar nada de lo iniciado.

Si te identificas con Leo o vives con uno, habrás notado que inició noviembre con una sobrecarga de proyectos: empezó un curso, ofreció ayuda en una reforma y asumió el liderazgo de planes que nadie le solicitó. Aunque asegura que todo va genial, la acumulación le impide dormir bien, lo lleva a responder mal a su entorno y suma dos semanas sin terminar nada de lo iniciado. Virgo : Un Virgo ha rediseñado su lista de tareas cuatro veces este mes, estrenó agenda, ordenó el armario por temporadas y dejó impecable el cajón de los cables. Sin embargo, la tarea verdaderamente relevante lleva meses sin tocarse en el primer lugar de sus pendientes. Mantener el orden se ha convertido en su manera de posponer el asunto principal sin arriesgarse.

: Un Virgo ha rediseñado su lista de tareas cuatro veces este mes, estrenó agenda, ordenó el armario por temporadas y dejó impecable el cajón de los cables. Sin embargo, la tarea verdaderamente relevante lleva meses sin tocarse en el primer lugar de sus pendientes. Mantener el orden se ha convertido en su manera de posponer el asunto principal sin arriesgarse. Escorpio: Si eres Escorpio o tratas con uno, sostiene en público que no le importa que sus amigos organizaran un plan sin invitarlo. Pese a repetir que prefería quedarse en casa, revisa disimuladamente el móvil para ver las fotos y quién asistió. Repetir la misma explicación varias veces revela que intenta convencerse a sí mismo de algo que en realidad le afectó.

Si eres Escorpio o tratas con uno, sostiene en público que no le importa que sus amigos organizaran un plan sin invitarlo. Pese a repetir que prefería quedarse en casa, revisa disimuladamente el móvil para ver las fotos y quién asistió. Repetir la misma explicación varias veces revela que intenta convencerse a sí mismo de algo que en realidad le afectó. Sagitario: Alguien de signo Sagitario ha estado contando en reuniones y cumpleaños que está aprendiendo alemán, a pesar de que la aplicación correspondiente lleva tres meses sin abrirse. Tuvo entusiasmo y promesas durante el año, pero sus metas se han quedado en meros discursos ante la llegada inminente de diciembre.

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¿Cómo cerrarán la semana del 23 al 29 de noviembre Géminis, Leo, Virgo, Escorpio y Sagitario?

Para encarar el tramo final del 23 al 29 de noviembre y no arrastrar estas cargas hacia el próximo mes, cada uno de estos cinco signos necesita ejecutar acciones concretas para solucionar su situación:

