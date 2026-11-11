El portal 11/11 ya está abierto: ritual clave para atraer dinero y que debes probar hoy

Cada 11 de noviembre se abre el portal energético 11/11, una fecha que la numerología vincula con la intuición, la conexión espiritual y la oportunidad de concretar proyectos.

En esta ocasión, la jornada coincide con un panorama particular en la Argentina por la visita del papa León XIV a Luján, donde se estima la participación de cerca de dos millones de personas.

Publicidad

En este contexto, la fecha ofrece un momento propicio para sintonizar con la inspiración, la iluminación espiritual y el inicio de nuevos ciclos mediante la manifestación de deseos.



¿Qué significa el portal 11/11 en la numerología y qué energía se activa en 2026?

Desde la perspectiva de la numerología, el número uno simboliza el inicio, la creación, la voluntad y la acción.



Al duplicarse en la cifra once, su potencia se multiplica, convirtiéndose en un número maestro asociado con la sensibilidad, la intuición, la creatividad y el despertar espiritual.

Cuando esta secuencia se repite en el día y el mes (11/11), se crea un portal energético que amplifica la sincronía, funcionando como un llamado a prestar atención a los pensamientos e intenciones mientras el velo entre el pensamiento y la manifestación se vuelve más delgado.

Según explica Marcela Matteucci, numeróloga y directora del Centro de Numerología y Astro Tarot de Buenos Aires (CNATBA), las fechas espejo como el 11/11 invitan a mirar hacia adentro y a establecer un puente entre el mundo interior y el futuro que deseas construir.

Publicidad

En 2026, la jornada reúne tres fuerzas numéricas particulares:

El 11 (número maestro) : Aporta la inspiración y te invita a escuchar tu intuición y reconocer tus propios deseos.

: Aporta la inspiración y te invita a escuchar tu intuición y reconocer tus propios deseos. El 22 (maestro constructor): Surge de la suma del día y el mes (\(11 + 11 = 22\)) y representa la posibilidad de transformar las ideas en proyectos concretos mediante la organización, el compromiso y la constancia. Como resume Matteucci: "Si el 11 inspira, el 22 propone construir".

El 5 (energía del año 2026): Se calcula reduciendo el año a un solo dígito (\(2 + 0 + 2 + 6 = 10\); \(1 + 0 = 1\)) y sumando el día, el mes y el resultado del año (\(11 + 11 + 1 = 23\); \(2 + 3 = 5\)). El 5 se relaciona con el cambio, la libertad y la flexibilidad, motivándote a modificar ciertas rutinas y adaptarte a situaciones inesperadas.

Los tres movimientos que sintetiza esta fecha se resumen en escuchar con el 11, construir con el 22 y abrirse a otras posibilidades con el 5.

Publicidad

La especialista aclara que no se debe esperar que la fecha resuelva los problemas por sí sola, sino utilizarla para reflexionar sobre lo que deseas transformar.

Para ello, propone hacerte tres preguntas de reflexión: ¿qué intuición merece atención?, ¿qué deseo necesita una forma concreta? y ¿qué hábito limita la posibilidad de cambiar?.

¿Qué rituales puedes hacer el 11 de noviembre para aprovechar la energía del portal 11/11?

Para alinear tu energía durante esta jornada, puedes realizar tres ceremonias sencillas según tus objetivos personales:

1. Manifestación escrita

Este ritual busca fijar intenciones claras y conscientes en tiempo presente para proyectar metas y conectar con tu propósito superior.

Publicidad

Materiales: Una hoja de papel en blanco, una lapicera de tinta azul o dorada y una vela blanca.

Pasos:

Preparación: Busca un espacio tranquilo, enciende la vela blanca y realiza 11 respiraciones profundas para centrar la energía y despejar la mente. Redacción: En la parte superior del papel, escribe la fecha "11/11" y redacta 11 deseos o afirmaciones en tiempo presente y en modo afirmativo, enfocándote en estados del ser y crecimiento personal (por ejemplo: "Mi intuición me guía hacia mi mayor bien"). Activación: Lee las afirmaciones en voz alta sintiendo la emoción de que cada una ya es una realidad concreta. Cierre : Dobla la hoja y colócala debajo de la vela mientras se consume con las debidas precauciones. Finalmente, guarda la lista en una caja de intenciones o en tu billetera hasta el próximo portal.



2. Meditación de la columna de luz

Diseñada para la apertura de canales intuitivos, la búsqueda de claridad y la comunicación con tu guía interior.

Pasos:

Enfoque: Siéntate con la espalda recta en un lugar sereno (puedes acompañar con música suave o el sonido de cuencos tibetanos). Haz 11 respiraciones profundas y repite mentalmente "Me abro a recibir guía" al exhalar. Visualización: A las 11:11, visualiza estar de pie frente a un portal de luz dorada y blanca formado por dos grandes columnas de energía que componen el número 11. Alineación: Da un paso mental para atravesar el portal, siente cómo la luz envuelve tu cuerpo, carga tus células y disuelve pensamientos negativos. Recepción: Formula internamente la pregunta: “¿Cuál es el siguiente paso para mi mayor bien?”. Guarda silencio durante al menos 11 minutos para prestar atención a cualquier palabra, imagen o sensación que surja como respuesta. Cierre: Agradece la guía recibida, abre los ojos lentamente y conserva la calma.



3. Ritual del fuego para la liberación

Utiliza el poder de la transmutación para soltar miedos, viejas costumbres o vínculos que ya cumplieron su función y no aportan a tu crecimiento.

Publicidad