Advertencia del Profesor Salomón: Revela quiénes sobrevivirán a fuertes cambios del planeta

Si has escuchado hablar sobre las profecías del Profesor Salomón, probablemente te has preguntado qué hay detrás de sus declaraciones sobre los eventos globales actuales.

Durante su intervención en el programa El Klub de La Kalle, el tarotista con más de 36 años de experiencia en la lectura de cartas y energías decidió abordar de frente la inquietud de miles de personas.

Publicidad

Puedes leer: Inquietante predicción del Profesor Salomón sobre nuevo terremoto antes de noviembre



¿Qué significa realmente 'el final de los tiempos' según el Profesor Salomón?

Cuando escuchas la frase "el final de los tiempos", es común que pienses en la destrucción total del planeta. Sin embargo, el Profesor Salomón aclaró que no se trata de la extinción del mundo ni del fin de la creación de Dios.



Lo que la humanidad está experimentando es el cierre de un ciclo astrológico y energético conocido como la era acuariana, el cual culminará hacia el año 2030.

De acuerdo con lo expresado por el especialista, el planeta atraviesa una serie de sacudidas y transformaciones naturales.

Aunque muchos asocian los recientes temblores, avalanchas y variaciones climáticas con predicciones catastróficas o pasajes bíblicos, Salomón sostuvo que estos fenómenos ocurren porque la humanidad no ha querido cambiar sus actitudes frente a la vida de forma voluntaria.

Publicidad

Asimismo, reveló que existen factores externos silenciados, como pruebas nucleares no anunciadas en los mares y manipulaciones del clima, que provocan vibraciones e imprevistos naturales en distintas regiones del mundo.

Salomón precisó que hasta el año 2030 el mundo entero estará atravesando una etapa de prueba. En este periodo, las civilizaciones que no logren transformar su mentalidad irán desapareciendo para dar paso a un proceso de renovación planetaria.

Publicidad

Puedes leer: Profesor Salomón da 2 rituales para atraer dinero en 2026; se hacen antes de medianoche

¿Cuáles seres humanos se 'salvarán' y qué deben hacer antes de 2030?

Frente a la interrogante sobre qué personas lograrán atravesar con éxito este ciclo de transformaciones hasta el 2030, el Profesor Salomón fue categórico al afirmar que se 'salvarán' aquellos seres humanos que despierten conciencia y el amor genuino desde el corazón.

El especialista recalcó que esta transición no tiene relación alguna con religiones, fanatismos ni dogmas políticos.

Para Salomón, el concepto de "despertar conciencia" implica ejecutar acciones cotidianas concretas: hacer el bien, ser un buen vecino, actuar como un buen ser humano, ser buen hijo y colaborar de manera honesta con los demás sin causar daño a nadie.

Publicidad

Dentro de su explicación, el tarotista advirtió que la sociedad actual se encuentra cegada por el ego y las apariencias materiales.

Mencionó que muchas personas priorizan el uso de marcas de lujo, bolsos costosos o logotipos visibles para demostrar estatus, en lugar de transformar su mente, su expresión verbal y su trato hacia el prójimo.

Publicidad

Finalmente, al abordar herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, Salomón señaló que, aunque es un avance positivo, constituye un arma de doble filo.

Advirtió que, si el ser humano insiste en canalizar la tecnología desde el ego o la intención de destruir, en un lapso de cinco años esta podría causar severos daños. Por ello, reiteró que la única vía de salvación para las personas radica en el cambio de conciencia interna y la vivencia del amor verdadero.

Mira la entrevista completa aquí: