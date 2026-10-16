El Profesor Salomón predijo verdad sobre Nicolás Maduro: "La pasa mejor que nosotros"

El Profesor Salomón habló sobre Nicolás Maduro durante una entrevista en la que compartió su interpretación de las cartas sobre el futuro del mandatario venezolano: "Él la está pasando mejor que nosotros", afirmó el tarotista al responder una pregunta relacionada con la situación del gobernante.

Durante su participación en El Klub de La Kalle, el astrólogo abordó las inquietudes sobre el destino del dirigente y las versiones que circulan acerca de su situación. "Mire, no se engañen", expresó al sugerir que, desde su lectura, habría aspectos que el público todavía desconoce.

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¿Qué predijo el Profesor Salomón sobre Nicolás Maduro?

Al referirse al futuro del mandatario, El Profesor Salomón aseguró que existirían acuerdos relacionados con su situación. "Ya hay un acuerdo con él. Sencillamente es eso", explicando por qué considera que el gobernante estaría en mejores condiciones de lo que algunos imaginan.

El tarotista también se mostró confiado al hablar de lo que podría ocurrir con el dirigente venezolano: "Él va a estar bien", sostuvo durante su intervención, dejando clara su interpretación sobre el panorama que rodearía al mandatario.

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Estas declaraciones corresponden a las apreciaciones personales a partir de la lectura del tarot. Durante la entrevista no presentó pruebas que permitan confirmar la existencia de los acuerdos mencionados ni establecer que sus predicciones correspondan a hechos comprobados.

¿Qué reveló sobre los posibles acuerdos y las imágenes de Maduro?

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Durante la lectura, el Profesor Salomón hizo referencia a la carta de La Luna, cuyo significado relacionó con situaciones que no se conocen por completo: "La carta de la Luna siempre nos habla de algo oculto que hay ahí", explicó.

A partir de las cartas, el vidente planteó que podría faltar información para comprender lo que ocurre alrededor de Nicolás Maduro: "No nos están contando el cuento completo. A ese cuento le falta un pedacito", aseguró, aunque no precisó cuáles serían los detalles que, según su lectura, permanecen ocultos.

Él también se refirió a las fotografías de Nicolás Maduro que circulan públicamente y pidió mantener una postura cautelosa frente a ese material: "Acuérdese que ahoritica no podemos confiarnos de eso", expresó durante la conversación, al cuestionar la información que podrían transmitir las imágenes.

Posteriormente, lanzó una afirmación más contundente sobre esas imágenes: "Todos son montajes". Sin embargo, no aportó pruebas que respaldaran sus palabras ni demostró que las fotografías fueran falsas. Su comentario quedó planteado como parte de su interpretación durante el espacio radial.

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Las declaraciones del Profesor Salomón se centraron en su lectura del futuro de Maduro, los supuestos acuerdos y la información que, según él, todavía no se conoce. La frase "Él la está pasando mejor que nosotros" resumió su postura frente a las preguntas que recibió en El Klub de La Kalle.

Entrevista completa aquí: