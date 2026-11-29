El inicio de las discusiones para definir el salario mínimo 2027 en Colombia dejó un sabor amargo entre los analistas y trabajadores.

Aunque la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales ya instaló su mesa de diálogo, las estadísticas reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dibujan un panorama complejo que frena el optimismo frente a un incremento elevado para el próximo año.

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La preocupante caída de quienes ganan el salario mínimo

El dato que más desalienta en la mesa de negociación es el fuerte retroceso en la cantidad de empleados que logran recibir la remuneración básica legal.



Según el reporte oficial del DANE correspondiente al periodo entre enero y septiembre de 2026, el número de colombianos que ganan exactamente un salario mínimo cayó a 1,13 millones de personas, frente a los 2,34 millones registrados en el mismo lapso de 2025.



Esto representa un desplome del 51,6 %, lo que equivale a 1,21 millones de trabajadores menos dentro de este rango salarial.

En contraparte, la población ocupada que percibe menos de un salario mínimo creció de 11,44 millones a 12,68 millones de ciudadanos.

Para distintos gremios económicos, esta migración hacia ingresos más bajos refleja las dificultades del mercado formal para absorber los costos laborales tras el aumento del 23 % decretado para 2026.

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Productividad estancada: un freno para el ajuste salarial

A la reducción en los ingresos de millones de hogares se suma otro indicador determinante para la fórmula legal del incremento: la productividad laboral.

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El informe presentado ante el Ministerio del Trabajo señaló que la Productividad Total de los Factores (PTF) aportó apenas 0,15 puntos porcentuales al crecimiento del valor agregado de la economía.

Adicionalmente, las mediciones oficiales evidenciaron los siguientes comportamientos en el rendimiento laboral:



Productividad por persona empleada: Registró una caída de 0,98 % , lo que indica una disminución en el valor promedio generado por cada trabajador ocupado.

Registró una caída de , lo que indica una disminución en el valor promedio generado por cada trabajador ocupado. Productividad por hora trabajada: Presentó un aumento del 2,24 %, impulsado por la reducción gradual de la jornada laboral y el uso de maquinaria.

¿Qué viene ahora para la negociación del salario mínimo 2027?

Con una inflación anual cercana al 6,30 % en octubre y una expectativa de cierre de año alrededor del 6,7 %, los márgenes de maniobra en la mesa tripartita son estrechos.

Mientras las centrales obreras han puesto sobre la mesa aspiraciones de aumento superiores al 38 % para recuperar el poder adquisitivo, los sectores empresariales insisten en que cualquier alza debe ajustarse estrictamente a la inflación y a la baja productividad para evitar mayor informalidad.

El próximo 9 y 10 de diciembre se conocerán las propuestas formales de las partes, en medio de la incertidumbre de millones de familias que ven cómo el mercado laboral se estrecha antes de finalizar el año.

Juan Daniel Oviedo /Foto: La Kalle

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El reparo de Juan Daniel Oviedo: "Primero medir bien, después decidir"

Frente a la supuesta caída del 51,6 % en quienes ganan el salario mínimo, el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, advirtió que la cifra responde a un "límite de medición" por redondeo.

Según explicó en X, si un trabajador dice ganar $1.750.000 cuando el mínimo de 2026 es de $1.750.905, la encuesta lo clasifica por debajo del umbral legal por solo 905 pesos.

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Además, Oviedo contrastó ese dato con los registros de seguridad social (RELAB), donde las relaciones laborales con un mínimo en realidad subieron al 24,6 % y los cotizantes a pensión crecieron en 450.000 personas.

Por ello, pidió al DANE publicar antes del 10 de diciembre las cifras desagregadas con bandas de redondeo: "Primero medir bien, después decidir", concluyó.