El bolsillo de los colombianos podría sentir un fuerte sacudón en las próximas celebraciones. El proyecto de Ley de Rescate Económico, que avanza en el Congreso, propone un paquete de impuestos que encarecería las botellas de aguardiente y ron entre un 30 % y un 50 %.

¿Qué pasará con los precios en diciembre de 2026?

El panorama inmediato: Aclarar que, aunque el debate genera alarma antes de las fiestas de fin de año, el proyecto sigue en trámite legislativo y las tarifas actuales siguen vigentes por ahora .

Aclarar que, aunque el debate genera alarma antes de las fiestas de fin de año, el proyecto sigue en trámite legislativo y . Cuándo entraría a regir: El texto radicado por el Gobierno establece que las nuevas tarifas aplicarían a partir de 2027 si la ley se aprueba antes de cerrar las sesiones ordinarias de diciembre. No obstante, comerciantes advierten posibles ajustes anticipados por especulación e inventarios en temporada alta.

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Las cuentas: así quedarían los precios por botella

Según los cálculos presentados en las audiencias del Congreso y análisis de gremios y expertos tributarios, el impacto estimado al consumidor sería:



Bebida (Botella 750 ml) Precio promedio actual Precio estimado con reforma Aumento aproximado Aguardiente $40.000 – $43.000 $60.250 – $70.000 Hasta +$20.000 Ron nacional $58.000 $80.150 +$22.000 Vino estándar $40.000 – $70.000 $60.000 – $120.000 Hasta +50 % Whisky importado $131.400 $168.600 +$37.200

Los tres impuestos que se disparan en la reforma

Actualmente, cada botella paga tres cargas tributarias que la iniciativa busca modificar al mismo tiempo:



El IVA casi se cuadruplica: Pasaría de la tarifa preferencial del 5 % a la tarifa general del 19 % .

Pasaría de la tarifa preferencial del a la tarifa general del . El doble por grado de alcohol: El impuesto específico subiría de $360 a $750 por cada grado alcoholimétrico.

El impuesto específico subiría de por cada grado alcoholimétrico. Alza sobre el precio base (Ad Valorem): El cobro porcentual sobre el valor del producto aumentaría del 25 % al 35 %.

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La alerta de las licoreras y los departamentos